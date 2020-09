Walter Nudo, lo straziante lutto: la lettera d’addio sui social commuove i fan

View this post on Instagram

C’era una volta Zia Maria una DONNA d’altri TEMPI….❤️.. ⠀ …2 anni fa partii per un viaggio che finii per diventare un viaggio in torno al mondo 🌏 in 90 giorni. ⠀ Nel mezzo di questo viaggio senza una meta, continuando a spostarmi “sempre più a destra della TERRA”, dopo aver toccato l’India e l’Indonesia notai una grande “ISOLA” sulla cartina : L’AUSTRALIA. ⠀ Mi dissi “ma io ho mia zia che vive li che ho visto solo una volta nella mia vita!!!” Decisi quindi di andare a trovarla , per conoscerla meglio. ⠀ Zia Maria, aveva 97 anni in questa foto, ma il suo spirito e la sua voglia di vivere erano più giovani che mai! ⠀ OGGI, zia Maria ci ha lasciato, …la sua anima ha deciso che era ora di tornare a casa🙏. Non dimenticherò mai di questa donna la SERENITÀ’ ed il SORRISO…era semplicemente bello stare con lei. UNA DONNA D’ALTRI TEMPI in grado di portare tranquillità nei momenti più difficili, di tenere insieme una famiglia con un marito e 4 figli, con tutte le difficoltà di inserimento in un paese all’ opposto del MONDO 🌏…da casa sua! ⠀ SCELTE , DECISIONI, … nei momenti difficili, erano sempre e solo nel nome dell’AMORE , dell’ UNIONE del DARE una SERENITÀ e nel DARE una migliore opportunità ai propri figli. Scelte basate non nel prendere , ma NEL DARE !!!! ⠀ NOI TUTTI abbiamo avuto delle donne STRAORDINARIE nelle nostre famiglie, donne che hanno vissuto la loro GIOVENTU’ non con il problema di fare belle foto per i SOCIAL , ….ma con la fame VERA e la pura di perdere la vita ad ogni bombardamento. ⠀ Nel nome di queste donne EROINE, .. ABBIAMO IL DOVERE di vivivere oggi ogni giorno, facendo scelte , prendendo decisioni che le ONORINO, che le facciano essere FIERE di noi e farle sorridere da lassù’ 🙏 A te ZIA e a tutte le eroine come te, Grazie ❤️🙏 Buon rientro a casa🌈