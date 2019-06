Un noto attore di “Un posto al sole” racconta una brutta esperienza che ha avuto poco tempo fa e che lo ha scosso particolarmente

Era immobile alla pensilina di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, ed era in attesa dell’autobus per Napoli per le riprese della serie tv “Un posto al Sole” dove è divenuto celebre per l’interpretazione del ruolo del vigile Cotugno quando è stato vittima di una brutale aggressione.

Walter racconta la sua brutta esperienza

A condividere la notizia su Facebook è stato lo stesso Walter Melchionda:

“Devo partire per Napoli ore 5,30 del mattino, mi fermo davanti al bar per aspettare il pullman, ero solo arrivano una decina di extracomunitari ubriachi iniziano a guardarmi e ridere, uno si avvicina mi tira uno schiaffo e ridendo mi insulta ‘quan’ è bell u dottor’, me ne tira un altro”

Ha detto l’attore, ancora in un moto di rabbia. Lui però ha preferito non dare seguito all’aggressione ed in quel momento, per fortuna, non ha fatto prevalere il suo istinto di reagire, ha avuto un autocontrollo pensando che se avesse reagito probabilmente per lui sarebbe stata la fine.

Walter ha preferito andarsene

Lo avrebbero massacrato di botte, e a quel punto si è alzato pian piano e se ne sono andato, nonostante la soddisfazione loro e le risatine. E’ stata la prima volta che gli è capitato ed è stata una brutta esperienza, nonché la prima volta che ha avuto davvero paura. Lui non si ritiene razzista assolutamente, ma è per l’integrazione.

Quindi queste persone vanno integrate, a parer suo e non vanno rinchiuse nei ghetti. Poi è certo, va verificato se tra di loro ci sono delinquenti, come in questo caso. Basta immaginarsi se al posto suo ci fosse stata una giovane ragazza che andava a scuola, pensa l’attore in un moto di preoccupazione.