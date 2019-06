Grave Lutto per Walker Texas Ranger, muore dopo un ictus un celebre personaggio

Da giovane si è trasferito a New York per seguire la sua grande passione: la recitazione e intraprendere la carriera di attore. Billy Drago è apparso in oltre cento pellicole e ha preso parte a tre film di Chuck Norris, interpretando il signore della droga Ramon Cota. Nel 2001, l’attore è apparso nel video musicale di Michael Jackson “You Rock My World” .

Negli ultimi anni, ha interpretato ruoli in serie televisive di successo come “Walker Texas Ranger” e “X-Files”. “Automan“, “Supernatural”, “Le Streghe”. Di recente (2004), ha avuto un ruolo da protagonista nell’episodio “Imprint” (“Sulle tracce del terrore”) della serie “Masters of Horror” di Takashi Miik.

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia dell’attore.