Una migliore salute del cuore mangiando semplicemente un alimento. Sai qual è? Leggi e scoprilo.

Cresciuta in Europa, Asia e Nord America, le nocciole provengono da alberi e arbusti del genere Corylus.

Sono leggermente più piccole di una ghianda e hanno un guscio marrone spesso, liscio e duro, ma sono più comunemente vendute sgusciate.

Le nocciole sono buone mangiate crude, ma sono più saporite e dolci quando tostate. A causa del loro alto contenuto di grassi, le nocciole devono essere conservate in frigorifero.

Calorie, carboidrati e perdita di peso

Le nocciole sono uno spuntino sano perché non contengono colesterolo o sodio e sono a basso contenuto di zucchero naturale.

Una manciata di nocciole, o 10 noci, contiene 88 calorie e 2,3 grammi di carboidrati.

È stato scoperto che le diete a basso contenuto di carboidrati aumentano il dispendio energetico durante il mantenimento della perdita di peso e possono essere utili per migliorare il trattamento dell’obesità, secondo uno studio del 2018 pubblicato su BMJ.

Grassi sani e acidi grassi

Il contenuto di grassi totali di 10 nocciole è di 8,5 grammi, che rappresenta circa il 13 percento del valore giornaliero (DV).

I grassi sono una parte importante di una dieta equilibrata e aiutano il corpo ad assorbire i nutrienti.

Sebbene le nocciole contribuiscano al 3% di DV per i grassi saturi, sono una buona fonte di grassi monoinsaturi – 6,4 grammi – e grassi polinsaturi – 1,1 grammi per manciata.

I grassi monoinsaturi e polinsaturi hanno un effetto benefico sul cuore abbassando i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

Gli acidi grassi omega-3 e omega-6 contenuti nelle nocciole sono componenti importanti delle membrane cellulari e sono coinvolti nella regolazione dell’infiammazione e nella prevenzione dell’ipertensione.

Un importante tipo di grasso monoinsaturo nelle nocciole è l’acido oleico, che ha effetti benefici sulla salute e può avere un ruolo positivo nel ridurre i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna.

Alto contenuto di fibre

Le nocciole contengono 2,1 grammi di fibre, che rappresentano il 4 percento del valore giornaliero in sole 10 noci.

La fibra alimentare, nota anche come sfuso o ruvido, è importante per incoraggiare i movimenti intestinali regolari. Si raccomanda un’assunzione giornaliera di 25,2 grammi per le donne di età compresa tra 31 e 50 e 30,8 grammi per gli uomini della stessa fascia di età.

Vitamine

Sono una ricca fonte di vitamina E. Una manciata di nocciole contiene 2,1 milligrammi, ovvero il 7 percento del DV, di vitamina E. La vitamina E è necessaria per il sistema immunitario e per la salute della pelle e degli occhi.

Le nocciole sono anche una buona fonte di vitamine del gruppo B, in particolare la tiamina – per il corretto funzionamento di nervi, muscoli e cuore – che forniscono il 6% di DV per 10 noci.

La vitamina B6 è importante per le funzioni cerebrali e le nocciole forniscono il 4% di DV in una porzione. Altre vitamine del gruppo B nelle nocciole includono niacina, acido pantotenico e riboflavina.

Le nocciole contengono anche vitamina K, per la coagulazione del sangue e vitamina C, un antiossidante importante per il sistema immunitario.

Buone per il tuo cuore

Il manganese è un minerale a base di nocciole. Solo una manciata eroga 0,87 milligrammi o il 43 percento del valore giornaliero raccomandato per il manganese.

Il manganese è noto per avere funzioni antiossidanti ed è responsabile del normale metabolismo di aminoacidi, grassi e carboidrati.

Esse hanno anche un alto contenuto di rame – fornendo il 12 percento di DV – che è essenziale per la normale funzione cardiovascolare.

Una carenza di rame provoca un aumento della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo.