Vuoi diventare vegetariano? Ecco 4 trappole da evitare

La ricerca ha dimostrato che le diete vegetali e vegetariane sono associate a tassi più bassi di obesità, malattie cardiache, ipertensione, diabete di tipo 2 e cancro. Oltre ai benefici per la salute derivano alcuni problemi di salute.

Scremare le proteine

Vuoto di vitamine

Il corpo ha bisogno della vitamina B12 per molti compiti vitali – produzione di globuli rossi, creazione di nervi, formazione di DNA – ma molti alimenti vegetali non contengono B12.

La vitamina D è essenziale per avere ossa forti perché aiuta il corpo a usare il calcio. Fanne scorta, usando lievito nutrizionalmente migliorato o prendendo un integratore B12.

Per aumentare l’assunzione di Vitamina D, prendere sole, mangiare prodotti a base di cereali fortificati o assumere un integratore di vitamina D.

Una grave carenza di vitamina B12 può persino portare a depressione, paranoia, perdita di gusto e olfatto o incontinenza, quindi consultare il medico se si manifesta uno di questi sintomi: strane sensazioni, intorpidimento, formicolio alle mani, alle gambe o ai piedi; difficoltà a camminare o problemi di equilibrio; pelle ingiallita; lingua infiammata o gonfia; perdita di memoria; paranoia o allucinazioni.

Assumere troppe poche calorie

I vegetariani hanno meno probabilità di essere in sovrappeso perché in genere consumano meno calorie degli onnivori e la ricerca ha dimostrato che una dieta a base vegetale potrebbe proteggere dall’obesità infantile.

Ma le calorie sono ciò che fa funzionare il tuo corpo e non abbastanza può portare a meno energia, metabolismo più lento, carenza nutrizionale, basso livello di zucchero nel sangue, depressione e rendendoti più suscettibile alle malattie.

Per ottenere calorie significative, scegli alimenti come noci, semi e frutta secca, tutti con un’alta densità calorica. Adagia mandorle e mirtilli rossi secchi su un’insalata o mescola i semi di zucca in un lato intero.