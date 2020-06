Vuoi dimagrire velocemente gambe e glutei? Ecco cosa devi fare

Come dimagrire velocemente gambe e glutei per la prova costume? Esercizi facili abbinati a qualche consiglio alimentare e il gioco è fatto, ecco come fare!

L’estate è alle porte e vuoi dimagrire velocemente gambe e glutei? Abbina alcuni esercizi mirati a semplici consigli alimentari per perdere peso in modo semplice, ecco come fare!

Il momento di sfoggiare calzoncini, bikini, vestitini e mini dress che scoprono le gambe è arrivato. Sei pronta a mettere in mostra il tuo fisico?

Se ancora vorresti perdere qualche centimetro di cosce e rassodare i glutei inizia da oggi a perdere liquidi e grasso in eccesso.

L’attività fisica, la motivazione e una buona alimentazione sono la chiave di volta per cambiare le tue abitudini.

Ti proponiamo semplici consigli alimentari da abbinare ad esercizi mirati per rassodare il lato b e snellire le gambe.

Come dimagrire gambe e glutei?

Consigli alimentari

Non serve seguire una dieta precisa, basterà semplicemente:

Mangiare cibo sano e in adeguate quantità (meglio se in lieve deficit calorico )

) Eliminare il cibo spazzatura, limitate dolci e fritti

Mangiare molta frutta e verdura ed evitare cibi processati e pre-confezionati

ed evitare cibi processati e pre-confezionati Bere tanta acqua, almeno 2 litri al giorno

al giorno Non esagerare con i condimenti (sale e olio)

Esercizi mirati per dimagrire cosce e glutei

Ecco alcuni esercizi base e consigli di natura generica che potranno essere seguiti da tutti per mantenersi in forma.

Camminate 3-5 km al giorno per mantenervi attivi e fate 3 volte a settimana un allenamento aerobico a scelta: via libera a jogging, striding, cyclette, nuoto, running e tutti i corsi cardio fitness!

Aggiungete anche 2 esercizi mirati per glutei e gambe da fare a casa o in palestra:

Squat

La madre degli esercizi per glutei e gambe in generale: lo squat.

Stando in piedi divaricate le gambe alla larghezza delle spalle, le punte dei piedi ruotatele leggermente in fuori se soffrite con le ginocchia. Piegatevi come se doveste sedervi su una sedia immaginaria dietro di voi portando indietro il bacino. Le ginocchia non devono superare la punta dei piedi e dovete mantenere l’anteroversione del bacino. Facendo forza sui talloni risollevatevi indurendo i muscoli dei glutei e tornate nella posizione di partenza.

Potete fare squat con manubri, kettle bells, bilanciere, corpo libero oppure con gli elastici. Più ripetizioni fate meglio è!

Glutes Bridge

Il glutes bridge è l’esercizio base per rassodare i glutei e sfiancare le gambe.

Sdraiati a terra, braccia lungo la schiena e gambe piegate. Puntate saldamente i piedi al terreno e facendo forza sollevate il bacino stringendo i glutei. Poi scendete giù fino a sfiorare il pavimento e ripetete il movimento fino a sfinimento!

Anche questo esercizio può essere eseguito con pesi, a corpo libero, con bilanciere o elastici fitness!

Altri esercizi utili? Provate anche:

stacchi

jump

stair master

affondi

