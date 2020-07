Voto presidenziale in Polonia: rieletto Duda che batte Trzaskowski

Voto presidenziale in Polonia: rieletto Duda con il 51,2% dei voti

Il presidente polacco in carica Andrzej Duda ha battuto di poco lo sfidante Rafal Trzaskowski nel voto presidenziale di domenica.

La Commissione elettorale nazionale ha dichiarato che il sig. Duda ha vinto con il 51,2% dei voti.

È la vittoria elettorale presidenziale più sottile della Polonia dalla fine del comunismo nel 1989.

Uno dei principali problemi delle elezioni è stato il futuro delle tese relazioni del paese con l’Unione europea.

Duda è un conservatore sociale alleato del governo guidato dal partito nazionalista Law and Justice (PiS), mentre Trzaskowski è il sindaco socialmente liberale di Varsavia.

La vittoria di Duda dovrebbe portare a ulteriori controverse riforme della magistratura e alla continua opposizione all’aborto e ai diritti dei gay.

Durante la campagna, il sig. Duda è stato oggetto di pesanti critiche dopo aver affermato che i diritti LGBT erano una “ideologia” più distruttiva del comunismo.

Voto Presidenziale in Polonia: Quali sono i risultati?

In una conferenza stampa di lunedì mattina, i capi della commissione elettorale hanno dichiarato di non essere sicuri di quando sarebbero stati annunciati i risultati completi, poiché alcuni seggi elettorali non hanno ancora presentato i loro conti.

Ma con il 99% di tutte le circoscrizioni elettorali riferite, non è previsto che tali conteggi influenzino il risultato. Secondo quanto riferito, il risultato è stato del 68,2%.

Il gruppo di opposizione Civic Platform (PO) – che ha appoggiato Trzaskowski – ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters che stava raccogliendo informazioni sulle “irregolarità” di voto dopo la chiusura dei sondaggi di domenica, comprese le notizie di polacchi all’estero che non avevano ricevuto i loro pacchetti di voto in tempo per prendere parte a l’elezione.

Gli analisti ritengono che il risultato possa portare a sfide legali.

“Penso che ci saranno sicuramente proteste elettorali e penso che l’intera questione finirà alla Corte Suprema”,

ha riferito la politologa Anna Materska-Sosnowska dell’Università di Varsavia all’agenzia di stampa AFP.

Le elezioni presidenziali dovevano aver luogo a maggio e aveva maggiori possibilità di vincere al primo turno.

Sebbene la pandemia non avesse ancora raggiunto il picco, il governo era preoccupato che il voto di maggio potesse proseguire.