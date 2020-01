La verità dietro il singolare promemoria per una volpe scozzese: “La cena è alle 6”

La storia di una straordinaria amicizia tra un uomo ed una volpe scozzese, inizialmente rifiutata e poi scandita da cene in coppia

A raccontare questa singolare storia ai media è Amy Macmillan, la figlia di uno dei due protagonisti. L’uomo inizialmente non voleva affezionarsi alla volpe scozzese, ma poi ha deciso di aprirsi ed andare oltre. La volpe viene viziata con manicaretti e Amy ha deciso di condividere l’amicizia usando Twitter, mostrando le istruzioni lasciatele dal padre un giorno che non era in casa, per la cena della volpe.

Le buonissime cene per la volpe

Il signor Macmillan si diverte a viziare una volpe che viene a trovarlo nel suo giardino puntuale come un orologio. L’uomo le lascia dei pasti prelibati, preparati con amore. Ha creato un vero e proprio menù, avendo cura di lasciarlo alla figlia quando è andato in vacanza. Sembra quasi un rapporto che si ha con un cane, al punto che la volpe si presenta per avere i pasti quotidianamente. I piatti che la volpe gradisce maggiormente sono le cosce di pollo a pranzo e a cena una selezione di carni masticabili e qualche biscotto. Amy ha visto la forza del loro legame e per ricordaglielo ha deciso di regalargli un portachiavi a forma di volpe.

Alcuni non sono contenti di quest’amicizia, perché temono che le volpi possano frugare nella spazzatura, oppure attaccare i conigli domestici, tenuti in alcuni serragli nei giardini.

Le soluzioni consigliate sono semplici e neppure dispendiose per preservare l’amicizia tra il signor Macmillan e la sua volpe. Lui continuerà a lasciare il cibo in giardino, in questo modo la volpe non avrà bisogno di cercare cibo altrove.

Per quanto riguarda i bidoni, basta dotarli di coperchio, cosa utile anche per contenere eventuali cattivi odori derivanti dall’immondizia. Per i coniglietti domestici del vicinato, basterà fare serragli maggiormente robusti, usando reti saldate. Infine, le marcature lasciate dalla volpe, per stabilire la “proprietà” del territorio, non comportano danni e tengono a distanza le altre volpi.