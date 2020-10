Lo sfogo di Alfonso Signorini su Adua Del Vesco gioca sui toni dell’ironia ma la sostanza è molto, molto seria.

Adua Del Vesco potrebbe esser stata una scaltra stratega sin dal suo debutto al Grande Fratello Vip 5. Ad insinuare questa ipotesi ci ha pensato Alfonso Signorini, conduttore indefesso e sferzante giornalista.

Intenta a muovere le proprie pedine su una scacchiera machiavellica, Adua Del Vesco ha monopolizzato l’attenzione mediatica e ha scatenato non poche polemiche. Ne sa qualcosa il suo coinquilino Massimiliano Morra.

La ventisettenne siciliana, oltre ad aver fatto emergere notizie raccapriccianti sulle presunte storie d’amore costruite a tavolino dai produttori televisivi della Ares Film, ha messo in discussione l’orientamento sessuale di Massimiliano Morra. Dichiarazioni delicate e opinabili, che il conduttore disapprova in blocco.

Alfonso Signorini picchia duro contro Adua Del Vesco

Inizia con i toni pacati Alfonso Signorini:

“Adua prima che entrasse nella casa non la conoscevo, non l’avevo mai vista in vita mia. Non so cosa ci sia in lei di buono ma riconosco in lei una grandissima intelligenza. E’ una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso.”

Poi diventa via via più sferzante e sferra il colpo, condannando con veemenza le dichiarazioni dell’attrice:

“Qualche ora prima della diretta me la volevo magnare, ve lo dico onestamente. A me in pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una roba che a me non piace. Non vedevo l’ora di magnarmela, Adua“

Il cinquantaseienne milanese è molto critico e fa un’analisi introspettiva dell’attrice: