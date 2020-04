Alfonso Signorini ha aperto le porte della sua trentennale carriera alla conduttrice Caterina Balivo. Il garbato e professionale direttore di ‘Chi’ si è tolto alcuni sassolini dalla scarpa nel corso del programma web ‘My Next Book’.

Quando le interviste chiamano, Alfonso Signorini risponde. Siamo a My Next Book, la trasmissione 100% social ideata da Caterina Balivo e da suo marito Guido Maria Brera, in onda ogni giorno su Instagram.

L’innovativo programma web ha avuto come protagonista di spicco il conduttore e direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini. Si sa, il 56enne milanese è un vulcano di idee, si butta a capofitto nelle sfide professionali e non ha il timore di reinventarsi.

Oltre a dedicarsi alla scrittura di capolavori letterari, Signorini è stato il conduttore dell’ultima incandescente edizione del Grande Fratello Vip 2020. Ed è proprio sulla scia di questo argomento che la presentatrice Rai Caterina Balivo ha proposto un’interessante intervista ai suoi 1,3 milioni di followers di Instagram.

Un’intervista ricca e coinvolgente, che ha fatto emergere le molteplici sfaccettature di un giornalista poliedrico che quest’anno, in barba alle critiche, si è messo alla prova come conduttore dello storico format di Canale 5.

Alfonso Signorini e le critiche efferate sul Grande Fratello Vip 4

I giudizi spietati dei media e le polemiche dei telespettatori di Canale 5 inerenti lo stile di conduzione di Alfonso Signorini, non hanno scalfito minimamente la sua autostima e il suo self control. Il 56enne milanese ha rivelato di non aver dato peso alle critiche distruttive pubblicate sul suo conto: