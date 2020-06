Uomini e Donne, volano stracci tra le gemelle Enardu e Karina Cascella

Scontro all’ultimo sangue tra ex primedonne di Uomini e Donne. Da una parte le gemelle Elga e Serena Enardu, ex troniste della storica trasmissione di Maria De Filippi, dall’altra Karina Cascella, leggendaria opinionista del dating show di Canale 5.

Le tre leonesse di Uomini e Donne sono giunte a un’impasse. Le gemelle Enardu non usano giri di parole e disintegrano Karina Cascella. Teatro dello scontro: Instagram.

A sparare per prima è stata Elga Enardu, che si è scagliata contro Karina Cascella, colpevole di aver criticato pubblicamente il suo seno. Le sue parole sono state durissime:

Tempestivo l’intervento della sorella gemella di Elga, Serena Enardu. La tigre di Cagliari non teme di fare nomi e cognomi e si rivolge espressamente alla vispa napoletana:

“Ma veramente c’è ancora qualcuno che si mette a fare storie sulla gente rifatta o no? Siamo nel 2020! Karina dai, a parte gli scherzi, se non hai argomenti cercati un altro lavoro oppure prenditi una pausa, si può fare (…) Capisco che tu della tua vita non ne voglia parlare perché i panni sporchi li lavi in casa, però andare a rompere il c…o al prossimo ed inventare cose che non stanno ne in cielo ne in terra… per favore, dai!”

Inarrestabile la sua paternale:

La quarantenne napoletana non ha perduto neanche un secondo a replicare alle arroganti Instagram stories delle gemelle Enardu:

“Non ho mai parlato male di lei dal punto di vista estetico sfido chiunque a dirlo e non so perché loro stanno dicendo queste cose assolutamente non vere. Non posso prendermi delle colpe che non ho, le ho scritto in privato e non mi ha risposto. Che devo fare? (…) Non sono abituata a rispondere pubblicamente, io le cose le faccio in privato. Infatti l’ho chiamata e non mi ha risposto”