Voglia di pisolino durante il giorno? Abbiamo chiesto agli esperti

Spesso durante il giorno potreste sentire il bisogno di sdraiarvi un po’ e fare un pisolino pomeridiano.

Magari avete avuto una giornata impegnativa, o non avete dormito bene la notte prima, o per nessun motivo particolare. Tuttavia alcuni esperti affermeranno che se ti concedi un pisolino è molto probabile che il tuo riposo notturno ne risulterà disturbato.

I favorevoli al pisolino pomeridiano

Sebbene ci siano prove che suggeriscono che la sonnolenza sia un indicatore precoce di un disturbo del sonno o di una cattiva salute, i sonnellini possono essere utili per molte persone.

I sonnellini riducono la sensazione di sonnolenza e aumentano la vigilanza, ma migliorano anche le prestazioni in aree come il tempo di reazione, la coordinazione, il ragionamento logico, il consolidamento della memoria, il riconoscimento dei simboli, l’umore e la regolazione delle emozioni. Ci sono anche prove che suggeriscono che i sonnellini diurni possono ridurre la pressione sanguigna in alcuni individui.

Ma ci sono alcuni avvertimenti:

1) se si sta sonnecchiando per recuperare il sonno notturno di scarsa qualità, allora questo è problema che deve essere risolto;

2) limitare il pisolino a 10-30 minuti per ridurre il rischio di soffrire di inerzia del sonno (quando ti svegli sentendoti ancora più assonnato);

3) evitare di fare un pisolino nel corso della giornata in quanto potrebbe prolungare il tempo necessario per addormentarsi durante la notte.

Il pisolino può essere molto utile e può, in parte, compensare il sonno perso a causa del lavoro, dei bambini o delle notti selvagge. I brevi sonnellini possono migliorare la vigilanza, l’umore e la memoria. Quando fai un sonnellino, punta dai 10 ai 30 minuti, questo ti impedirà di raggiungere un sonno profondo e non interferirà con la tua routine del sonno notturno.

Un sonno adeguato, da sette a nove ore in un ciclo di 24 ore per la maggior parte degli adulti, è essenziale per una funzione immunitaria e cerebrale ottimale, per ridurre il rischio di incidenti stradali e diminuire il rischio di una serie di problemi di salute cronici. Tuttavia, il sonno sembra essere migliore se consolidato di notte, quindi non lasciare che il tuo sonnellino interferisca con il tuo sonno notturno.

I contrari al pisolino pomeridiano

Da adulti, se dormiamo regolarmente la notte a sufficienza, non dovrebbe essere necessario fare sonnellini durante il giorno. In effetti, ci sono alcune prove che sonnecchiare regolarmente per più di un’ora può avere un impatto negativo sulla tua salute.

Tuttavia, i sonnellini possono essere molto utili, soprattutto se non stai bene, hai perso il sonno o il tuo sonno è stato di scarsa qualità. Questo è più probabile che si verifichi per gli anziani o le persone che lavorano in orari irregolari. In questi casi, brevi sonnellini ti aiuteranno ad aumentare la tua vigilanza.

Nel primo pomeriggio, il nostro orologio interno fornisce un segnale di vigilanza leggermente ridotto, motivo per cui potremmo sentirci assonnati dopo pranzo, in particolare se non dormiamo abbastanza. Questo è un buon momento per provare a fare un pisolino se hai intenzione di farlo.

È importante ascoltare il proprio corpo, e assecondarlo quando è possibile se ti senti assonnato, di solito è perché hai bisogno di dormire di più.