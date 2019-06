Vodafone Down, fuori uso sia la rete fissa che mobile. “Non funziona nulla”

Vodafone Down, fuori uso sia la rete fissa che mobile. “Non funziona...

La compagnia telefonica Vodafone sta dando molti problemi in queste ore sia sulla rete fissa che su quella mobile

Tutta Italia senza le linee Vodafone. Gli utenti della compagnia telefonica segnalano malfunzionamenti sia da fisso che da mobile. Su Twitter alcuni fruitori del servizio segnalano:

“È impossibile contattare il servizio clienti Vodafone. Così non si può proprio”

In alcuni casi la connessione ai dati internet da cellulare è molto lenta, quasi inutilizzabile in altri totalmente assente. Lo stesso per le linee fisse.

Vodafone non va

Apro Twitter

Cerco #vodafonedown

Ok apposto non sono il solo#twitterpower — Lorenzo Buzzi (@oznerol_izzub) June 13, 2019

In questi minuti sta impazzando su Twitter l’hastag #vodafonedown

Tra rabbia e ironia per questo momentaneo disservizio non mancano le battute che prendono spunto da una pubblicazione proprio di Vodafone di questa mattina: “Auguriamo una felice giornata a tutti”.