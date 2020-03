Se tutto il mondo si chiede come sia la situazione del coronavirus in Russia, Vladimir Putin chiarisce un punto fondamentale.

La vicenda del coronavirus comprende tutto il mondo anche se la Russia sembra non volersi esprimere. Vladimir Putin però rompe il silenzio e parla in merito del farmaco.

Farmaco per il Coronavirus? Le parole del Presidente russo

La Russia è a lavoro per concepire un farmaco che possa essere utile al fine di preverire e curare la pandemia. Il Presidente russo durante una visita in Crimea ha dichiarato:

“ci sono tutte le possibilità che in questo particolare caso i colleghi lavorino con grande efficienza. più veloce è e meglio sarà.”

Lo riporta l’agenzia di stampa russa non governativa Interfax:

“si tratterebbe quindi di farmaci che non sarebbero solo in grado di agire sul rispetto della prevenzione ma anche quando il virus ha già sviluppato la sua malattia”

Il Presidente ha anche affermato che in quella sede non avrebbe dato una data anche se lui è a conoscenza di quando sarà pronto, sperando che i termini vengano rispettati.

Ha inoltre confermato che gli specialisti delle istituzioni scientifiche sono qualificati e quindi in grado di dare risposte: sono inoltre gli stessi che in passato hanno dato una risposta contro l’Ebola, portando a casa degli studi per un vaccino ad hoc.

Secondo quanto dichiarato ad oggi in Russia ci sarebbero 144 contagiati in 26 regioni e nessun decesso. Il Presidente non ha dichiarato lo stato di emergenza ma sono stati emanati alcuni divieti, come la chiusura delle scuole sino al 12 aprile e altre misure restrittive al fine di contenere il contagio.