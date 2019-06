Vladimir Luxuria, emerge la relazione con un noto tecnico di Mediaset: ‘Le ha spezzato il cuore’

Vladimir Luxuria sedotta e abbandonata da un tecnico della Mediaset: lo scoop al settimanale Chi, ecco le sue parole

L’ultimo numero del settimanale Chi lancia lo scoop: la relazione segreta di Vladimir Luxuria con un tecnico Mediaset.

Vladimir Luxuria: relazione segreta con tecnico della Mediaset

Uno dei personaggi di maggior spicco della televisione italiana è Vladimir Luxuria. Nel nuovo numero del settimanale Chi, il direttore ha lanciato uno scoop sulla sua vita sentimentale. Si parla della sua relazione segreta con un tecnico della Mediaset. Nel dettaglio, si legge che è “sedotta e abbandonata” da un uomo e di aver avuto una relazione segreta.

Su Chi, Alfonso Signorini ha scritto che Vladimir credeva di aver trovato l’uomo della sua vita. Tuttavia, è stata anche tradita da quest’uomo con il quale ha avuto una relazione segreta assai focosa:

“Credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione e ha deciso di non concedergli una seconda possibilità”

Il direttore della nota rivista ha aggiunto che presto potrebbe perdonarlo.

Il caso di Pamela Prati

Nelle ultime settimane, Vladimir Luxuria è protagonista del salotto di Live-Non è la D’Urso, programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. In particolare, l’opinionista ha detto la sua su un caso che ormai è conosciuto in tutto il nostro Paese: il caso di Prati-gate. In particolare, ha affermato Mark Caltagirone è l’uomo che Pamela Perricciolo sarebbe voluto essere e che abbia messo su questa messinscena per per far legare sentimentalmente le donne che sentiva più vicino. L’ex parlamentare ovviamente non condivide l’operato di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Petricciolo. Una storia che ha lasciato i fan della showgirl , e non solo, senza parole.