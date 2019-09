Vladimir Luxuria, operato agli occhi all’Ospedale di Lucera per un problema il suo adorato papà: il post commuove i fan

Vladimir Luxuria ha dovuto affrontare un momento molto delicato. In un post su Instagram ringrazia l’Ospedale di Lucera per le cure al suo papà. Ecco cosa è successo

Vladimir Luxuria è amatissima dai fan e il post su Instagram di qualche ora fa ha commosso il web: Chi ha voluto ringraziare l’attivista LGBT.

Vladimir commuove il web con un post

La ex parlamentare ed ora voto noto della tv Vladimir Luxuria ha abituato i suoi fan a vederla sempre allegra, sagace, con la parlantina pronta e con un gran senso dell’umorismo.

Non è facile per lei esprimere il lato più intimo di sé, quello che ha sofferto e che ancora porta le ferite di tanti anni di lotte per essere accettata.

I suoi fan però l’hanno seguita anche in trasmissioni come GF a cui ha partecipato come ospite a sorpresa per qualche settimana nell’edizione 2018.

In quella ed altre rare occasioni infatti Vladimir si è lasciata andare al racconto di come nell’infanzia abbia avuto grandi problemi emotivi per l’iniziale difficoltà dei suoi genitori e di suo padre in particolare ad accettare la sua omosessualità.

Non stupisce perciò che tale ferita ha segnato la vita di Vladi ma una volta cresciuta e trovata la sua strada ha potuto riallacciare il rapporto con l’adorato papà ed ora sono inseparabili.

Proprio per il suo papà Vladimir ha voluto pubblicare nelle scorse ore una foto che li ritrae insieme per fare dei ringraziamenti speciali.

Ma cosa sarà accaduto al papà?

L’operazione agli occhi e la gioia di Vladimir

Su Instagram qualche ora fa Vladimir ha condiviso uno scatto che la ritrae sorridente insieme al papà per ringraziare l’ Ospedale di Foggia che ha accolto Antonio Guadagno e lo ha curato con amore.

“Ringrazio il Presidio Ospedaliero Lastaria Oftalmologia di Lucera” E in particolare Vladimir si rivolge al “dottor Pietro Sanpaolo e la dott.ssa Claudia D’Eugenio perché grazie a voi il mio papà Antonio è ritornato a vedere bene”

Anche lo sguardo del papà, molto somigliante a quello del figlio accanto a lui, comunica la serenità ritrovata dopo un problema fastidioso come possono essere quelli agli occhi.

I fan si sono sciolti in commenti commossi tutti per Antonio e Vladimir

“Auguroni a tuo papà, la vista è indispensabile nella vita” “Buona guarigione al tuo babbo e, se mi permetti, sei una grande persona”

Qualche utente ricorda che anche la mamma Maria Michela di Vladimir ha avuto bisogno di ricorrere a cure ospedaliere per un problema al cuore proprio nell’ultimo periodo e dunque augura a tutta la famiglia finalmente un po’ di tranquillità.

“Vlady mamma sto da farsi con i genitori ultimamente hai dato!

Speriamo periodo sereno, tranquillo e in salute per tutti! Pronta guarigione a mamma che adoro”

Un bell’esempio di come i social possano servire per esprimere solidarietà e pensieri positivi e non solo insulti e cattiverie.