Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa, insulti sui social: la foto divide il web

Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa, insulti sui social: la foto...

Vladimir Luxuria sfila in abito bianco per un noto Atelier di potenza. La foto sui social divide il web, l’ex parlamentare transgender tra critiche e apprezzamenti

Vladimir Luxuria, nata Wladimiro Guadagno, è uno dei volti iconici dello spettacolo e della politica in Italia.

Spesso al centro delle polemiche, la promotrice dei diritti della comunità Lgbt, è tornata al centro del gossip a seguito di alcuni post pubblicati recentemente sul suo canale Instagram in cui è apparsa con un meraviglioso abito da sposa. Scopriamo di più.

Vladimir Luxuria e la scelta dell’abito bianco

L’ex parlamentare, invitata da un noto Atelier sito in Basilicata, ha partecipato ad un evento per futuri sposi, sfilando in un magnifico abito bianco.

Sul suo profilo instagram, si mostra prima in una breve clip in cui insieme alla sua ‘commara’, si diverte a scegliere l’abito perfetto che valorizzi il suo fisico, e che unisca l’utile al dilettevole.

‘Una nuvola bianca, sotto questo abito 5/6 uomini si possono nascondere cosi mentre mi sposo mi diverto pure’

scherza Luxuria durante il video, ricordandosi subito però di essere carente nel nocciolo della questione, ovvero non ha un uomo da sposare. Ecco il video (l’articolo e la foto in abito da sposa subito dopo il video pubblicato su Instagram).

Vladimir Luxuria in un romantico abito bianco, lo scatto divide il web

Dopo il divertente video che mostra agli utenti la scelta dell’abito perfetto ‘per il grande giorno’, l’ex parlamentare posta subito un’altra foto.

Bellissima, sfila in un romantico abito da sposa dalla gonna ampia, arricchito di di una vertiginosa scollatura e ricami in pizzo.

Lo scatto social ha letteralmente diviso il web, tra polemiche e apprezzamenti. Alcuni utenti sono ‘commossi’ dalla bellezza dello scatto che ritrae Luxuria in abito da sposa, a cui i suoi fan augurano di trovare presto il suo Principe azzurro.

E chi molto profondamente, lo definisce portavoce di un messaggio di speranza capace di ‘insegnare alle persone che non importa quale dannata etichetta ti danno, puoi essere quello che vuoi, basta davvero volerlo’ al di la delle sofferenze, le cicatrici e le continue lotte contro una società ‘conservatrice’ e ‘bigotta’.

Dall’altro lato pioggia di critiche da parte degli odiatori seriali, che non la ritengono degna di indossare un abito da sposa perchè non ha portato a completamento la sua transizione, o comunque perchè a prescindere ‘non è una donna’.

Ecco lo scatto social pubblicato da Vladimir Luxuria poche ore fa: