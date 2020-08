Viviana Parisi, “Quando penso a te”: straziante dedica per l’anniversario

Parole strazianti quelle di Daniele Mondello, che ricorda la moglie Viviana ed il figlio Gioele nel giorno del 17esimo anniversario.

Le indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello proseguono, si attendono i risultati sulle tracce di sangue trovate nel bosco.

Trovate tracce di sangue nel bosco: a chi appartengono?

È passato ormai quasi un mese da quando Viviana Parisi ed il suo piccolo Gioele si sono addentrati nel bosco di Caronia, per non uscirne più.

Nel bosco non si sa ancora cosa sia accaduto, le uniche certezze sono purtroppo i ritrovamenti dei corpi di mamma e figlio.

A diversi giorni di distanza l’uno d’altro sono stati ritrovati nei pressi di un pilone dell’Enel ma ancora non si conosce la causa della morte.

Le due autopsie hanno dato purtroppo ancora poche risposte e tutti gli scenari sono ancora aperti.

Qualche giorno fa, in seguito all’analisi effettuata nella macchina di Viviana, in cui non è emersa nessuna traccia di sangue, anche nel bosco si sono effettuati rilevamenti.

Il luminol ha così evidenziato alcune tracce di sangue nella boscaglia ma ancora non è stato possibile per gli inquirenti stabilire se si tratti di sangue umano o animale.

Il messaggio d’amore di Daniele per Viviana Parisi e Gioele: “Vi amo”

Oltre alle due vite spezzate a soffrire soni anche chi resta, chi amava Viviana e Gioele ed ora è solo ad affrontare ogni giorno.

È Daniele Mondello, marito e papà, che oggi in occasione dell’anniversario del suo matrimonio con Viviana ha voluto dedicare un messaggio-dedica come riporta Tgcom24.

Il video messaggio, composto di fotografie dei momenti più importanti vissuti con Viviana e Gioele è stato rilasciato a News Mediaset.

“Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno”

Daniele ricorda quanto amore ha legato per tanto tempo lui e Viviana e quanto le sue parole risuonino ancora in lui:

“Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore.”

” Amori miei, adesso non vi nascondo che ho davvero tanta paura…

Non nasconde la paura del domani Daniele, di dover affrontare tutto senza le persone più importanti per lui.

Ma proprio il ricordo di Viviana e Gioele è per lui da ora in poi il senso della sua vita.

“Tu e nostro figlio siete il mio ossigeno, il mio mondo, la mia vita. Mi mancate, vi amo.”

Il dj Daniele Mondello continua a cercare la verità per sua moglie e suo figlio ed i suoi legali lo sostengono in questa ricerca.