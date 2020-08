Viviana Parisi, chi è la donna scomparsa col figlio da Messina ‘Chiusa in un bunker’

Una notizia di cronaca ha colpito Messina e in particolare la cittadina di Venetico: una donna si è allontanata con il figlio di 4 anni e non è più tornata

Rimbalza su tutte le principali testate italiane la notizia della scomparsa di Viviana Parisi, la dj e vocalist e mamma del piccolo Joele.

Continuano le indagini, che tentano di mettersi in contatto con la donna e che per il momento non hanno dato alcun frutto. Scopriamo tutti i dettagli!

Donna scomparsa a Messina, cos’è accaduto

Aveva detto che sarebbe andata in un centro commerciale distante appena 30 chilometri, invece ne ha percorsi più di 100 Viviana Parisi, 43 anni.

La donna è scomparsa i primi giorni di agosto assieme al figlio Gioele, di 4 anni, dopo un lieve incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Me).

Le ricerche delle autorità competenti proseguono senza sosta. Fino a questo momento, però, della donna e del piccolo Gioele non sono giunte notizie.

Chi è Viviana Parisi

Nasce a Torino, ma vive a Venetico, un piccolo paese vicino Messina, assieme al figlio e al marito Daniele Mondello. La donna lavora assieme a lui come dj e vocalist.

Tramite i social, la Parisi si era sempre mostrata serena e non ha mai dato segni che facessero presagire un suo allontanamento volontario.

Viviana, infatti, è recentemente scomparsa, lasciando increduli tutti. L’unico periodo no sarebbe stato quello del lockdown, nel quale la Parisi, a detta di molti, avrebbe accusato la mancanza dei parenti torinesi:

“Non ho più niente ma pian piano se arrivano alcune serate vorrei riprendermi il mio passato per andare avanti con il presente e il futuro se Dio vuole, riprendere un po’ la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto.”

– aveva scritto Viviana in uno degli ultimi post su Facebook. L’augurio è che Viviana stia bene e possa dare notizie di sé per tranquillizzare i familiari, che al momento rimangono molto preoccupati.