Vivi e Lascia Vivere torna giovedì, 28 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 con l’ultima puntata della serie tv

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative all’ultimo appuntamento con la fiction di Rai 1, Vivi e Lascia Vivere!

L’ultima puntata di Vivi e Lascia Vivere

Siamo giunti alla sesta ed ultima puntata di Vivi e Lascia Vivere, la serie tv di successo di Rai 1, con protagonista Elena Sofia Ricci. In onda giovedì, 28 maggio 2020, in prima serata, il pubblico avrà modo di assistere alla puntata conclusiva della serie.

I telespettatori vedranno la scelta inaspettata di Laura che sarà costretta a scendere a compromessi. La donna dovrà vivere una situazione a dir poco drammatica dopo essere stata costretta a raccontare la verità sul suo passato.

Laura temerà di veder rovinata la sua vita e quella dei suoi figli. L’ansia aumenterà anche a causa di Giovanni, che si trova in ospedale a seguito di un incidente.

Il ricatto di Laura

Laura, ormai stanca di essere ricattata, deciderà di confidarsi con le amiche e socie di attività. La donna non vede alternative al cedere e al rinunciare al loro grande sogno. Le amiche della Ruggero, al contrario, non saranno affatto disposte a sottomettersi. Laura avrà molta paura e deciderà di cedere al ricatto.

Nel frattempo, la notizia dell’incidente di Giovanni colpirà profondamente il personaggio di Toni. L’uomo è davvero disposto a tutto pur di andare a trovarlo e, per questo, potrebbe decidere di abbandonare il suo nascondiglio segreto. Per Toni, Giovanni è come un figlio e la paura di perderlo sarà troppo grande.

Laura riuscirà a realizzare i suoi sogni e a mandare avanti l’attività o il suo cedimento al ricatto sarà definitivo? Che ne sarà di Toni? Per scoprire come si concluderà la prima stagione di Vivi e lascia Vivere non rimane che seguire l’ultima puntata in onda su Rai 1!