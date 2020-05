Vivi e lascia vivere, anticipazioni ultima puntata del 28 maggio

Vivi e lascia vivere torna su Rai 1, giovedì 28 maggio 2020, con l’ultima puntata della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci

Scopriamo insieme tutti i dettagli e le anticipazioni relative all’ultimo appuntamento con la fiction di Rai 1, Vivi e lascia vivere!

Il finale di Vivi e lascia vivere

La giornata di giovedì, 28 maggio 2020, sarà quella in cui andrà in onda il finale di stagione di Vivi e lascia vivere. L’ultimo appuntamento con la serie tv con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini verrà trasmesso, ancora una volta, in prima serata alle 21.25 su Rai 1.

Andrà, dunque, in onda la sesta e ultima puntata della serie tv, costituita dall’undicesimo e dal dodicesimo episodio, intitolati rispettivamente “La minaccia” e “L’addio”.

Pericoli per Giovanni

Nel corso dell’ultimo appuntamento con “Vivi e lascia vivere”, il pubblico avrà modo di assistere alla riunione di tutta la famiglia di Laura in ospedale.

I telespettatori temeranno per la sorte di Giovanni, che è stato investito. Nel frattempo, il personaggio di Toni continuerà a nascondersi, per via dell’accusa di omicidio.

L’uomo, però, quando verrà a conoscenza delle gravi condizioni di Giovanni, deciderà di mettere a rischio la sua incolumità pur di rivederlo.

Laura sotto ricatto

Il personaggio di Renato, invece, deciderà di partire. Laura, dal canto suo, si troverà in una situazione difficile: la donna, infatti, subirà dei ricatti. Laura e le sue amiche, infine, si ritroveranno a dover prendere un’importante decisione.

L’attività che stavano portando avanti con grandi impegno e dedizione, infatti, rischia di fallire e potrebbe salvarsi soltanto se venisse ceduta. Le donne lottano con le unghie e con i denti, affinché ciò non accada, eccetto Laura.

La donna, infatti, che si trova sotto ricatto, teme che venga fatto del male ai suoi figli e per tale ragione sarebbe più propensa delle altre amiche a fare ciò che le viene imposto. Un colpo di scena finale, però, potrebbe stravolgere tutto!