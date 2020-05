Vivi e lascia vivere torna il 7 maggio su Rai 1 con la terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini

Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni relative alle anticipazioni di Vivi e lascia vivere, la fiction che sta riscuotendo un buon successo, che vede protagonista Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Un’evoluzione tra Laura e Toni

Nel prossimo appuntamento con Vivi e lascia vivere, il pubblico avrà modo di assistere a un’evoluzione nel rapporto tra Laura e Toni, che si trovano sempre più in sintonia.

La complicità tra i due non si manifesterà soltanto nell’ambiente di lavoro, ma anche sul piano privato: entrambi saranno costretti a mettere da parte le loro resistenze, nonostante la consapevolezza che lasciarsi andare non sia affatto una buona idea.

Nel frattempo, la Ruggero potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, considerato che l’attività messa in azione stia ingranando e anche bene.

I sospetti di Giada

Quando tutto sembrerà andare per il meglio e scorrere liscio come l’olio, però, si ripresenterà un nuovo problema per Laura: Giada sarà vittima di una disavventura nel locale in cui lavora e la Ruggero scoprirà che il suo caro Toni non è affatto quello che sembra.

La donna prenderà la decisione sofferta di chiedere all’uomo di lasciare in pace sia lei che la sua famiglia. Nel frattempo, Giada inizierà a sospettare che non le sia stata raccontata tutta la verità relativa alla morte del padre Renato. Qualcosa non tornerà nei suoi calcoli e deciderà così di andare più in fondo a questa faccenda.

Nel prossimo appuntamento con la fiction di Rai 1 vi sarà spazio anche per il personaggio di Giovanni, al quale sarà data l’opportunità di innamorarsi per la prima volta.

Per sapere cosa accadrà nel prossimo appuntamento della fiction, al pubblico non rimane che sintonizzarsi su Rai 1, il 7 maggio 2020!