“Vittorio Feltri si dimette da giornalista”: l’annuncio di Alessandro Sallusti

Il Giornale annuncia infatti che Vittorio Feltri si sarebbe dimesso per evitare bavagli e una possibile radiazione dall’Ordine dei giornalisti.

Vittorio Feltri si sarebbe dimesso da giornalista. Ad annunciarlo, questa mattina, la prima pagina de Il Giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che ha lanciato la bomba.

“Feltri si dimette da giornalista” questo il titolo con cui si apre l’edizione odierna del quotidiano. Su Libero invece, nessuna menzione viene fatta delle possibili dimissioni del direttore.

“Perché lo abbia fatto lo spiegherà lui, ma io immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all’accanimento con cui da anni l’Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione”, scrive Sallusti.