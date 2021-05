Vittorio Brumotti, come reagisce alle minacce? E’ subito polemica: la foto che...

Sapete qual è la reazione di Vittorio Brumotti di fronte a minacce e insulti? scopriamolo.

Ogni giorno l’inviato di Striscia La Notizia riceve migliaia di attacchi, la sua reazione è sconvolgente.

Vittorio Brumotti, vittima degli haters

Il noto atleta e personaggio televisivo è sempre molto criticato soprattutto per il ruolo che svolge nel tg satirico di Canale 5.

Negli ultimi anni, nel corso dei suoi servizi, ha subito diverse aggressioni.

Brumotti si reca sempre nel centro delle piazze di spaccio in tutta Italia con la sua amata bicicletta, dove denuncia centinaia di spacciatori.

La sua battaglia contro la criminalità organizzata fa molto discutere, i reportage contro la droga e la malavita lo hanno portato a ricevere migliaia di insulti e minacce ogni giorno, soprattutto attraverso i social.

Ma lui non si fermerà, per questo continuerà a denunciare il degrado in ogni città del nostro Paese.

Le peggiori aggressione che ha subito sono state: in Piazza Dante a Trento, a San Basilio di Roma, a Porta Venezia a Milano dove ha subito un colpo violento al volto.

La sua ultima avventura nelle piazze di spaccio è avvenuta a Quarticciolo a Roma, dove è stato aggredito dall’intero quartiere, ma non è andata affatto bene, infatti ha raccontato:

“È stata l’aggressione più feroce che abbia mai subito.”

Dopo questo triste episodio, anche tantissimi personaggi famosi lo hanno criticato, partendo da Fabrizio Moro a Chef Rubio che ha dichiarato:

“Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date”.

Ma Brumotti come reagisce a tutti questi attacchi?

La reazione di Vittorio Brumotti alle minacce

Ogni giorno l’inviato del tg satirico riceve tantissimi insulti, ma sapete qual è la sua reazione? scopriamolo.

Sui social vari haters si divertono a creare meme super cattivi contro di lui.

Vittorio ovviamente è consapevole di tutto questo odio, per questo lui si limita a ripostare nelle sue stories Instagram gli attacchi, mostrandoli a tutti i suoi fan.

Una reazione inaspettata che infastidisce molto il web, dato che gli haters non ricevono una risposta vera e propria.

Ma semplicemente una provocazione e qualche secondo di popolarità sul profilo di Brumotti.

La foto che viene più utilizzata e amata dai suoi “odiatori” è proprio questa:

Un’immagine davvero orrenda che lascia a bocca aperta, purtroppo per alcuni è solamente fonte di ispirazione per creare dei post che facciano sorridere gli haters di Vittorio Brumotti.