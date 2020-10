Striscia La Notizia, Brumotti preso a sassate in faccia: l’aggressione poche ore fa a Milano

Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti vittima di una aggressione a Milano: l’inviato preso a sassate dai pusher del parco Sempione.

L’inviato del noto tg satirico di Canale 5 è stato nuovamente aggredito.

Questa volta, Vittorio Brumotti è stato vittima dell’ira di alcuni pusher del parco Sempione a Milano: ecco cosa è accaduto.

Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti aggredito a Milano

Dal 1988, Striscia La Notizia entra nelle case degli italiani e, come in ogni edizione, la trasmissione ideata da Antonio Ricci, si impegna con inchieste e servizi che hanno lo scopo di affrontare i problemi che affliggono il nostro Paese e non solo. Non mancano i servizi esilaranti in grado di regalare tanto sano divertimento al pubblico a casa.

In queste ore, è giunta una spiacevole notizia riguardante uno degli inviati più amati del tg satirico di Canale 5, Vittorio Brumotti.

L’uomo, durante un servizio nel capoluogo lombardo, è stato aggredito da alcuni pusher della zona: immediato l’intervento delle forze dell’ordine.

L’inviato preso a sassate nel Parco Sempione

Solo alcune settimane fa, durante un servizio televisivo contro lo spaccio di droga nella periferia romana a Tor Bella Monaca, Vittorio Brumotti è stato minacciato da alcuni spacciatori.

Questa volta, il giovane si è recato nel Parco Sempione di Milano , per documentare lo spaccio di droga (anche cocaina) da parte dei pusher sotto gli occhi di famiglie e bambini. Ma giunto sul posto, è stato vittima di una aggressione da parte dei pusher che l’hanno preso a sassate.

L’inviato ha immediatamente chiamato le forze dell’Ordine che hanno identificato gli spacciatori. Per fortuna, nulla dii grave per il noto biker.