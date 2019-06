Grave lutto per Vittorio Brumotti: “Piccolo mio, mi mancherai”

Lutto per Vittorio Brumotti, il messaggio di addio sui social: “Piccolo mio mi mancherai”, ecco le parole del conduttore

Un giorno triste per Vittorio Brumotti, il messaggio di addio sui social.

Vittorio Brumotti: addio alla sua cagnolino sui social

Ore particolarmente difficili per l’inviato di Striscia La Notizia. Poche ore fa, Vittorio Brumotti, ha condiviso sul suo account Instagram un triste messaggio di addio. Il campione di bike trial ha reso omaggio alla sua cagnolina Chupa. Nel messaggio, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha ricordato l’arrivo della cagnolino in famiglia. Era il 2006, l’anno in cui ha vinto il mondiale bike trial. I due hanno trascorso molto momenti insieme:

“Il mio Chupa è andato tra le nuvole!Piccolo mio sei arrivato quando ho vinto il mondiale di bike trial nel 2006, hai visto tutte le mie avventure e disavventure!!!!”

Il ricordo di Chupa

L’inviato di Striscia La Notizia ha voluto dire addio al suo amico a quattro zampe tramite i social. Il cagnolino viveva insieme ai genitori da tredici anni. Sui Instagram, il campione di bike trial ha condiviso una foto con una commovente didascalia in cui precisa che mancherà tanto a Mamma Lisa e Papà Claudio, i quali lo hanno cresciuti come un bambino. Con tale scatto il conduttore di Paperissima Sprint ha voluto dare la triste notizia ai suoi follower e salutare un’ultima volta il suo cucciolo:

“Mancherai tanto a Mamma Lisa e Papà Claudio che ti hanno cresciuto come un bambino! W gli animali! Ciao Chupa volaaaa”

Sotto la foto pubblicata da Vittorio Brumotti non sono mancati i messaggi di cordoglio per questa grave perdita. Tra i fan c’è anche chi ha scritto di essere pienamente consapevole del dolore che si prova nel perdere il proprio amico a quattro zampe.