‘Ho avuto degli attacchi’ Vittoria Puccini, i problemi di salute: la confessione che ha spiazzato i fan

Il Processo, Vittoria Puccini e il drammatico sfogo dell’attrice fiorentina: “Ho sofferto di attacchi di panico”

L’attrice fiorentina ha esordito sul grande schermo nel 2000, nel ruolo di Gaia nel film Tutto l’amore che c’è, diretto da Sergio Rubini. Ma il successo arriva con la serie televisiva Elisa di Rivombrosa , grazie alla quale vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Vittoria Puccini è ora la protagonista della serie targata Canale 5 ‘Il Processo‘ e, nella sua ultima intervista al settimanale F, ha parlato a cuore aperto di un momento difficile della sua vita.

Vittoria Puccini: attacchi di panico

Un momento particolarmente positivo per Vittoria Puccini, protagonista della serie televisiva di Canale 5 ‘Il Processo’. Una fiction avvincente in grado di mantenete incollati al piccolo schermo milioni di italiani. Nel cast con lei, anche altri volti noti del cinema come Michele Morrone, Camilla Filippi e Maurizio Lastrico.

L’attrice fiorentina non è solita parlare della sua vita privata ma in una recente ha rotto il silenzio sulla pagine della rivista F, parlando di un momento difficile della sua vita: quando soffriva di attacchi di panico, svelando cosa ha provato in quel periodo.

Le parole dell’attrice de Il Processo

Una donna che non ha mai nascosto le sue fragilità. Nella sua ultima intervista rilasciata alla nota rivista ha condiviso con i lettori un periodo non facile per lei rivelando il momento in cui ha sofferto per la prima volta di attacchi di panico:

“È accaduto dopo aver interpretato una ragazzina borderline nella miniserie C’era una volta la città dei matti […] Il giorno dopo ero già sul set di Baciami ancora. Evidentemente non avevo avuto il tempo di smaltire la tensione fisica”.

L’attrice fiorentina ha poi aggiunto:

“La notte balzavo dal letto e mi si fermava il respiro”.

Per fortuna, l’attrice oggi sta bene anche grazie al suo compagno, Fabrizio Lucci.