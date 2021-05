‘Vittoria ha la pelle ustionata’: Chiara Ferragni, la figlia troppo esposta al sole?

La influencer avrebbe esagerato per alcuni fan. Chiara Ferragni, a quanto pare, avrebbe lasciato la figlia troppo esposto al sole in vacanza.

Non poteva mancare la polemica dopo la vacanza in Toscana per Chiara Ferragni e Fedez: le foto insieme a sua figlia per la festa della mamma hanno lasciato i fan interdetti.

Chiara avrà commesso un errore con la piccola Vittoria? Il colore della sua pelle ha suscitato più di una critica.

Chiara Ferragni ha lasciato che la figlia prendesse troppo solo?

La coppia VIP formata dalla bellissima influencer Chiara Ferragni e dall’amatissimo rapper Fedez, ha trascorso un weekend di relax in Toscana, nella Maremma grossetana. I Ferragnez hanno voluto anche i figli con loro, per Vittoria è stato il primo viaggio. Un bel momento di relax da passare completamente immersi nella natura.

Una location di lusso per la famiglia con tanto di campo da basket. Un momento per staccare la spina totalmente dopo il polverone sollevato dal rapper dopo il concerto del primo maggio.

Oltre alla polemica generata dal fatto che Chiara sta evidentemente facendo pubblicità al luogo di vacanza senza però dichiararlo, c’è quella legata alla scelta di esporre la piccolina di pochi mesi al sole.

Chiara attaccata sui social

Vittoria ha manifestato nelle foto postate per la festa della mamma un insolito colorito. I fan hanno subito pensato che la piccola sia stata esposta al sole in modo insano.

La stessa Ferragni ha mostrato la schiena ustionata al termine di una giornata all’aria aperta e qualcuno ha pensato fosse successo lo stesso (senza protezioni) alla piccolina.

Qualcuno l’accusa con ironia:

“La Ferragni è talmente brava come madre che l’ha lasciata al sole non adeguatamente protetta”.

C’è persino chi ha azzardato anche una diagnosi di ittero. Anche l’Associazione Mela-Vivo, impegnata nella prevenzione dei melanomi, è intervenuta sulla vicenda:

“Ci auguriamo che stia facendo la popò. Non possiamo credere a un comportamento così irresponsabile. La pelle ha memoria e le ustioni da bambini sono la prima causa del melanoma da adulti”.

Speriamo si tratti solo di un colorito partito da uno sforzo della piccola!