Vittoria Belvedere, volto sfigurato dopo la gravidanza. La verità sulla malattia: ‘Ho il morbo di Basedow’

Vittoria Belvedere è una delle attrici italiane più amate, eppure nessuna sa del dramma che ha vissuto negli ultimi anni.

Un’attrice come Vittoria Belvedere ce la invidia tutto il mondo. Volto bellissimo, espressivo e pieno di luce. Un’attrice che ha fatto tantissimi film e che ha sempre cercato di mantenere riservata e lontana dal gossip la sua vita sentimentale e la sua quotidianità. Non tutti sanno, infatti, che l’attrice – come ha raccontato in Tv- ha dovuto affrontare una pesante battaglia contro un grave disturbo.

Vittoria Belvedere e i problemi dopo la gravidanza

Un’attrice piena di talento Vittoria Belvedere, ma anche molto discreta sulla sua vita privata. Bionda, occhi azzurri e fisico stupendo, non potevano fare di lei una delle attrici più apprezzato a livello nazionale. Lei è una delle poche che è riuscita a resistere al fascino ammaliante del bisturi e degli interventi chirurgici.

La sua carriera, infatti, è partita proprio grazie alla sua bellezza. La bella Vittoria, infatti, ha mosso i primi passi come indossatrice. Ed è proprio durante uno dei suoi servizi che venne notata da importanti registi che hanno fatto di una stella nascente nel cinema italiano.

Non è sempre stato noto l’evolversi della sua vita privata. Nel 1999 Vittoria è convolata a nozze con il produttore cinematografico Vasco Valerio e dalla loro unione sono venuti al mondo 3 figli: Lorenzo, Emma e Niccolò. Proprio per la sua riservatezza, molti dettagli, soprattutto legati alla sua salute sono venuti alla luce solo adesso nonostante siano passati anni.

L’attrice ha però dovuto affrontare un grave problema di salute venuto a crearsi in durante la maternità: la Belvedere ha scoperto di soffrire di un disturbo che genera conseguenze piuttosto forti.

La Belvedere soffre del Morbo di Basedow

A rivelare il suo problema di salute, è stata la stessa Vittoria, ospite qualche tempo fa di Caterina Balivo a Vieni da me. L’attrice ha spiegato di essere affetta dal Morbo di Basedow, una malattia che provoca ipertiroidismo, un disturbo non molto comune. Vittoria ha raccontato:

“Dopo Lorenzo, i medici mi avevano ‘proibito’ di avere altri figli ma non li ho ascoltati e abbiamo concepito Emma. Io e mio marito Vasco volevamo una famiglia numerosa. Dopo però, mentre ero sul set, la tiroide mi è esplosa. Mi dovevano coprire con dei foulard.

Un episodio tremendo che Vittoria descrive così:

Il collo non c’era praticamente più, ero sfigurata e stavo male a livello ormonale, avevo scompensi, ero molto nervosa, piangevo. Mi hanno operata d’urgenza, oggi vivo sostituendo la tiroide”

Una confessione che ha lasciato i fan senza parole.