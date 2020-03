Vitor, morto a 14 anni per il coronavirus: l’Europa piange una delle vittime più giovani

Vitor Godinho aveva solo 14 anni ed è stato stroncato dal coronavirus, decedendo nelle prime ore di una terribile domenica mattina.

Vitor aveva solo 14 anni ed è la vittima più giovane ora come ora in Europa. Uno sportivo e un bambino con tantissimi obiettivi per il suo futuro.

Chi era Vitor, l’adolescente stroncato dal coronavirus

Il corovirus sta mettendo il mondo in ginocchio e sono sempre di più le vittime che ora dopo ora vanno ad aggiungersi ad una lista che sembra non finire mai. Il giovane ragazzo di 14 anni è una vittima del Covid 19, portoghese e per ora il più giovane che si sia registrato.

Il ragazzo era sano, uno sportivo colpito dal virus e deceduto durante le prime ore di ieri, domenica 29 marzo. Come raccontano i media locali e come riportato da FanPage, l’adolescente era stato ricoverato all’ospedale riportando i sintomi tipici di questo virus: il giovane non aveva alcuna patologia particolare, se non soffrire di psioriasi – un disturbo che può a volte compromettere il sistema immunitario.

Vitor era risultato positivo al tampone ma è solo nelle ultime ore che le sue condizioni di salute sono precipitate vertiginosamente. Nonostante tutte le cure dei medici, il giovane ragazzo non ha vinto la sua lotta contro il coronavirus.

La citta di Vitor in isolamento

Vitor viveva insieme alla sua famiglia in Portogallo, ad Ovar in uno dei distretti di Aveiro – conosciuto in questi giorni proprio per essere uno degli epicentri del contagio da Covid 19.

Tutta la città è stata sottoposta a lockdown, isolamento sanitario e controlli in quanto considerata come focolaio: la stessa è controllata sia in entrata e sia in uscita ed è stato predisposto un ospedale da campo al suo interno. I casi in Portogallo, secondo gli ultimi dati, sono saliti a 5962 accertati con 119 decessi.