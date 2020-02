Una ragazza di 16 anni è morta nel suo letto a Viterbo dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La giovane lamentava da giorni problemi di salute.

La sedicenne morta a Viterbo si chiamava Aurora Grazini. La procura sta indagando per omicidio colposo.

Morta nel suo letto

A fare la triste scoperta sono stati i genitori della sedicenne morta a Viterbo. La ragazza, che si chiamava Aurora Grazini, lamentava da circa dieci giorni diversi malori e una perdita evidente di peso. Inoltre, non riusciva a dormire bene. Ieri era stata portata in pronto soccorso per un malore ma, dopo aver seguito un protocollo, era stata dimessa. Si indaga per omicidio colposo contro ignoti. Ad aprire il fascicolo la Procura di Viterbo. Il procedimento sarà guidato da Paolo Auriemma. La morte è avvenuta sabato 15 febbraio.

Disposta l’autopsia

Per fare luce sulla morte della ragazza è stata disposta l’autopsia. Bisognerà verificare se le cause della morte sono legate a qualche patologia o malformazione che non sono state individuate e diagnosticate. I carabinieri di Montefiascone, intervenuti nella mattina, hanno cercato di ricostruire, insieme ai genitori, gli ultimi istanti di vita della ragazza. Intanto, il Ministero ha deciso di inviare in ospedale degli ispettori. Una vera e propria task force stabilita da Roberto Speranza. L’ospedale in oggetto è quello di Belcolle. Su Il fatto quotidiano si legge che Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ha affermato:

“E’ stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l’audit clinico sul decesso della giovane per verificare le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni. L’Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per stabilire le cause del decesso”.

Domani, domenica 16 febbraio, si terrà ugualmente la sfilata di carri allegorici in occasione del carnevale e sarà dedicata alla ragazza deceduta.