Rimaste ferite nell’incidente di Viterbo di lunedì scorso una madre e i suoi due bambini piccoli.

Un altro grave sinistro stradale ha colpito il nostro paese negli scorsi giorni. Nello specifico, lo scorso lunedì 27 luglio in provincia di Viterbo, un incidente ha coinvolto 4 autovetture provocando altrettanti feriti.

S’indaga sulle cause del sinistro

Era pomeriggio quando i mezzi coinvolti nell’incidente stavano attraversando via Cassia a Capranica. Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, sono ancora ignote le cause dell’incidente, così come delle ipotetiche colpe da attribuire.

Rimasti feriti nell’impatto due bambini e la loro madre

L’attenzione di molti passanti però, è andata nello specifico ad una delle 4 vetture, in cui vi erano presenti una donna e i suoi due figli. Nonostante il nucleo familiare abbia riportato qualche lesione, fortunatamente nessuno è in pericolo e dovrebbero rimettersi in pochi giorni.

A dare l’allarme e a telefonare al Numero Unico delle Emergenze i vari automobilisti intenti a percorrere la strada della provincia di Viterbo, preoccupati per la salute dei guidatori dopo il disastroso incidente. Fortunatamente l’intervento dei sanitari è stato tempestivo e ha preso subito in soccorso i bambini coinvolti nel sinistro.

Conducente ricoverato in codice rosso

Ad avere la peggio però è stato uno degli uomini al volante di un mezzo, l’unico realmente in pericolo di vita. Già da un primo momento i soccorsi si sono subito resi conto della gravità della situazione, facendo scattare il codice rosso per lui appena portato in ospedale. Infine, sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, i quali tenteranno di ricostruire le dinamiche dello scontro.