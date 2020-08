Lashanta White, da Vite al Limite a influencer: viso bellissimo!

Vite al limite, l’incredibile cambiamento di White Lashanta: oggi è una donna diversa e felice

I protagonisti di Vite al Limite sono sempre persone che hanno dovuto affrontare un passato estremamente difficile che li ha portati a cercare conforto nel cibo. White Lashanta ha scelto di voltare pagina e di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan.

Ma come è sta oggi? Il suo cambiamento lascia tutti senza parole.

Vite al Limite, la storia di White Lashanta

Un percorso lungo e non privo di imprevisti quello che devono affrontare i protagonisti di Vite Al Limite. Molti dei pazienti che prendono parte al programma di dimagrimento mostrano, sin da subito, grande determinazione come Tiffany Barker che, dopo la partecipazione alla trasmissione, ha perso molti chili ed è oggi una donna bellissima.

La storia che vi raccontiamo oggi è quella di White Lashanta che ha deciso di voltare pagina dalla sua dipendenza dal cibo. La donna si è recata nella clinica di Houston, in Texas, con un peso di 300 chili. Ma come sta oggi?

La 39 enne oggi

Il suo peso le impediva di vivere una vita normale e la situazione è divenuta insostenibile per la presenza di un linfedema alle gambe che non le consentiva di alzarsi dal suo letto. Per questo motivo, White Lashanta ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan.

Ha ripreso in mano la sua vita e ha perso molto peso, sottoponendosi ad una rigida dieta. Dopo aver lasciato il suo fidanzato, è caduta in depressione ma dopo aver parlato con il noto dietologo ha continuato il suo percorso di dimagrimento, perdendo oltre 50 kg.

Oggi è una donna diversa e felice: suo suo account Instagram mostra solo il volto probabilmente è in corso un accordo con la produzione del programma.