Vite al Limite, Travis irriconoscibile dopo l’intervento: ‘L’amore lo ha cambiato’

Dopo l’esperienza nel programma tv, oggi Travis Henry è una persona diversa e le sue foto mostrano l’incredibile trasformazione

Il 31enne texano è cambiato completamente e ha perso tantissimi kg grazie all’impegno e all’amore della sua compagna!

L’incredibile storia di Travis

Travis Henry è uno dei protagonisti più amati della trasmissione “Vite al Limite”.

Il giovane è arrivato nella clinica del Dottor Nowzaradan che pesava più di 300 kg e la sua salute verteva in gravissime condizioni.

Originario del Texas, aveva 31 anni quando si è rivolto alla redazione di Vite al Limite. Durante le sue giornate, non riusciva a fare nulla, senza l’aiuto del fratello e degli amici.

A dargli la spinta per migliorare la propria vita è stata la compagna, a cui aveva promesso il tanto sognato matrimonio. Possiamo dire, quindi, che l’amore abbia salvato Travis.

Per la sua dolce metà, infatti, il giovane ha deciso di diventare una persona migliore e di volersi più bene. Ha scelto così di impegnarsi e di perdere peso.

Durante i 12 mesi trascorsi a Vite al Limite, Travis è riuscito a perdere molto peso, ma non abbastanza.

La trasformazione dopo Vite al limite

Dopo l’esperienza nel programma che in Italia va in onda su Real Time, Travis è riuscito a ottenere il benestare da parte del chirurgo per l’intervento di bypass gastrico.

Sappiamo bene si tratti di un intervento importantissimo, che consente ai super obesi di ottenere ottimi risultati nel processo di dimagrimento.

Oggi, dopo essersi sottoposto all’operazione, Travis è davvero una persona nuova, come mostrano anche le foto, pubblicate sui social, che lo ritraggono in gran forma.

Finalmente adesso può godersi tutto il calore della sua famiglia, senza gli ostacoli di natura fisica che per tanti anni hanno fatto parte della sua vita!