Jeanne Covey pesava ben 319 kg prima della sua esperienza a Vite al limite, poi la sua vita è cambiata completamente.

Scopriamo insieme la trasformazione di Jeanne Covey, una delle donne obese che ha partecipato a Vite al limite e ha cambiato stile di vita.

La storia incredibile di Jeanne Covey

Uno dei personaggi più noti della trasmissione di Vite al limite è sicuramente Jeanne Covey.

La donna, 39enne all’epoca della partecipazione al programma americano, è originaria di Big Sandy (Texas) ed era arrivata a un peso di 319 kg.

Covey soffriva di una grave dipendenza da cibo che l’ha portata ad accumulare kg su kg e l’ha obbligata a letto senza potersi muovere.

A soli 5 anni, rubava di nascosto gli snack dalla dispensa per trovare conforto nel cibo. La bambina, infatti, era stata molestata dal compagno della madre.

Per questo, ha deciso di rivolgersi alla clinica di Houston del dottor Nowzaradan, con il quale ha iniziato un percorso di dimagrimento.

Durante l’esperienza a Vite al limite, però, la madre di Jeanne si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico, mentre suo padre è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione.

Questi eventi hanno obbligato Jeanne ad abbandonare lo show.

La trasformazione dopo Vite al limite

Dopo Vite al limite, la donna ha continuato a perdere peso in totale autonomia.

Oggi la sua vita è cambiata e appare molto più magra rispetto a com’era quando era in cura dal dottor Nowzaradan.

Jeanne, però, è la quinta partecipante ad aver citato in giudizio la trasmissione americana. Il motivo? La produzione non avrebbe pagato le spese mediche necessarie e avrebbe addossato i costi a Jeanne, che non poteva permetterselo.

Speriamo che Jeane possa continuare a dimagrire e riuscire a vivere una vita normale!