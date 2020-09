Vite al limite, l’incredibile cambiamento dei fratelli Bolton – FOTO

Vediamo insieme come sono oggi i fratelli Bolton, cambiati completamente dall’esperienza nel programma di Vite al limite

Scopriamo come sono diventati oggi Benji e David Bolton!

L’incredibile storia di Benji e David Bolton

Benji e David Bolton sono due fratelli che hanno partecipato al programma Vite al Limite, raccontando la loro storia commovente.

I due pazienti obesi sono riusciti a tenere incollati agli schermi i telespettatori: originari del Texas, dipendenti dal cibo spazzatura dei fast food, rispettivamente di 32 e 35 anni, i due hanno raccontato la loro storia familiare che li ha portati all’obesità.

I due fratelli sono arrivati nella clinica del dottor Nowzaradan che pesavano ben 264 e 339 chili. Il cibo per la coppia era diventato un’ancora di salvezza nel corso di un’infanzia vissuta in estrema povertà.

La loro vita, infatti, non è stata per nulla facile a causa della lontananza del padre, sempre fuori per lavoro, e del comportamento della madre e della nonna, che li rimpinzavano di cibo per tranquillizzarli.

La trasformazione dopo Vite al limite

Il percorso verso uno stile di vita più sano non si è rivelato semplice per i fratelli Bolton, anzi, è stato pieno di insidie.

Specialmente per Benji, vi sono state molte difficoltà che di tanto in tanto potevano portarlo ad arrendersi.

Così, però, pare non sia stato, visto che oggi la trasformazione di entrambi è visibile a occhio nudo.

I due sono riusciti a perdere quasi 100 kg a testa e, così, si sono potuti sottoporre all’intervento di bypass gastrico, che ha cambiato loro completamente la vita.

Oggi, Benji e David sembrano due persone completamente diverse e le foto che pubblicano sui social testimoniano la loro straordinaria trasformazione.