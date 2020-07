Vite al Limite, l’incredibile trasformazione di Donald: pesava 306 kg, ecco com’è oggi

L’incredibile trasformazione di Donald Shelton dopo Vite al Limite: ecco com’è oggi il ragazzo di 306 kg

Quella che vi raccontiamo oggi è una storia di rivincita e di grande coraggio. Donald Shelton, dopo aver preso parte a Vite al Limite, ha deciso di cambiare totalmente la sua vita.

Ecco come è oggi il paziente del Dottor Nowzaradan.

Donald Shelton: ecco com’è oggi

Le storie dei diversi protagonisti del programma di Vite al Limite, in onda sul Real Time, appassionano milioni di fan in tutto il Paese i quali sono curiosi di scoprire come è cambiata la vita di tutti quelli che hanno preso parte alla nota trasmissione.

Molte sono le persone che si affidano alle cure del noto dietologo ma solo pochi decidono di dare una svolta alla loro vita. Tra questi vi è anche Donald Shelton che, oggi, appare totalmente diverso rispetto ad otto anni fa, quando ha preso parte alla trasmissione.

Le foto del paziente del dottor Nowzaradan

Ogni puntata racconta la storia di un uomo o di una donna che convivono con gravi problemi di obesità e che decidono di cambiare completamente le loro abitudini alimentati affidandosi alle cure del dottor Nowzaradan.

Quella che vi raccontiamo oggi è la storia a lieto fine di Donald Shelton che è arrivato alla clinica di Houston con il peso di 306 kg. Il paziente 34 enne, dopo un lungo percorso, è riuscito a cambiare completamente le sue abitudini alimentari e il suo aspetto fisico. Dopo l’intervento di bypass gastrico, l’uomo ha perso tanti chili ossia 129 kg arrivando così al peso di 177 kg. Tuttavia, soffre anche di la sindrome di Guillain-Barre che gli impedisce di camminare bene. Questo però non gli ha impedito di voltare pagina, ecco com’è oggi: