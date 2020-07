Vite al Limite, 340 kg Teretha Hollis-Neely: oggi è un’altra persona: l’incredibile dimagrimento

Vite al limite, Teretha Hollis-Neely come sta oggi? Ecco quanti chili ha perso la paziente del dottor Nowzaradan.

Tra i programmi preferiti dagli italiani vi è, senza alcun dubbio, Vite al Limite in onda su Real Time.

Una delle protagoniste delle puntate odierne, Teretha Hollis Neely ha deciso di cambiare completamente le sue abitudini alimentari affidandosi alle cure del dottor Nowzaradan. Come sta oggi la donna? Ecco cosa si sa su di lei.

Vite al limite: Teretha Hollis-Neely, come sta oggi?

Vite al Limite è un programma che, da diversi anni, analizza la storia e le vicende di persone che hanno gravi problemi di obesità che decidono di rivolgersi alle cure del dottor Nowzaradan. Molte di queste storie appassionano i telespettatori i quali sono curiosi di scoprire come è cambiata la loro vita subito dopo la partecipazione alla trasmissione in onda su Real Time. Alcuni pazienti che si recano nella clinica del noto dietologo mostrano di aver grande coraggio nel cambiare per sempre le loro abitudini alimentari, come nel caso di Teretha Hollis-Neely.

La sua, infatti, è una storia di rinascita a resa possibile grazie alla Partecipazione alla trasmissione, come nel caso di Donald che ha perso tanti chili ed oggi sembra un’altra persona ( per scoprire qualcosa su di lui e vedere le sue foto, clicca qui).

La storia della paziente

La donna si è recata nella clinica di Houston con un peso di 340 kg. Questo le impedisce di camminare e trascorre la maggior parte del suo tempo a letto. Da quando ha iniziato il percorso di dimagrimento, Teretha Hollis-Neely è riuscita a perdere ben 101 kg per arrivare a 239 kg.

La paziente del dottor Nowzaradan ha deciso di partire per raggiungere la sua famiglia a Detroit ma questo potrebbe portare a delle conseguenze inattese. Nelle prossime puntante di Real Time avremo modo di scoprire se la donna è ancora determinata a cambiare il suo stile di vita.