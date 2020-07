Vite al limite, Tanisha Cleveland più di 200 kg dopo le molestie del nonno: oggi è rinata!

Tanisha Cleveland di Vite al limite ha avuto un destino molto particolare. La sua storia ha lasciato tutti senza parole

Vite al limite documenta i percorsi che i partecipanti intraprendono per perdere peso. Spesso, le persone nello show sono patologicamente obese e devono attuare rapidi cambiamenti se vogliono vivere.

Sfortunatamente, molti non ce la fanno nonostante l’attenta guida e supervisione del Dr. Nowzaradan. Tuttavia, quella di Tanisha Cleveland è una storia di successo.

Tanisha Cleveland, il suo viaggio a Vite al limite

Tanisha ha partecipato all’età di 32 anni a Vite al limite. Madre di due figli, aveva una storia straziante alle spalle.

La donna ha iniziato a prendere peso dopo la morte di sua madre. Tuttavia, i problemi alimentari di Tanisha sono iniziati durante la sua infanzia. Sua madre ha lottato con la dipendenza da droghe e alcol e il suo ragazzo era un violento tossicodipendente che spesso si arrabbiava con la piccola Tanisha.

Si trasferì, dunque, a casa dei nonni, ma la felicità durò poco, visto che il nonno iniziò a molestarla. Ciò la indusse a consolarsi nel cibo, perché Tanisha sentiva che nessuno poteva farle del male mentre mangiava.

Dopo essere tornata a casa di sua madre, le cose non erano cambiate, dal momento che la madre di Tanisha aveva molti fidanzati.

La partecipante del programma, inoltre, è stata molestata da uno di loro e ha iniziato a sentirsi come se non potesse porvi resistenza. Nel momento in cui ha iniziato il programma, Tanisha pesava Quando Tanisha si unì allo spettacolo, aveva pesato 219 kg.

Prima di iniziare il suo viaggio con il Dr. Nowzaradan, ha fatto affidamento sulle sue figlie ma era visibilmente spaventata dopo la morte di sua madre a causa dell’obesità.

Non volendo fare la stessa fine, Tanisha ha cercato di apportare modifiche al suo stile di vita. Ha perso 11 chili ma ha lasciato il programma dopo che suo marito, Troy, ha chiesto il divorzio.

È ritornata nello show, scoprendo – però – di aver messo su 4,5 kg. Tanisha si era rivolta al cibo per conforto, ma un produttore si presentò alla sua porta, il che la convinse a cercare l’aiuto del Dr. Nowzaradan.

Dopo aver aderito alla sua routine specifica di esercizio fisico, Tanisha è riuscita a ricevere il via libera per l’intervento chirurgico, perdendo un totale di quasi 54 kg.

Dov’è Tanisha Cleveland adesso?

Tanisha è sulla buona strada per apportare cambiamenti positivi. Ringrazia il sostegno e la grazia dell’Onnipotente per averla aiutata nel suo viaggio.

Di conseguenza, la sua biografia di Facebook recita: “Sì, sono Tanisha di Vite al limite. Dio mi ha fatto percorrere un lungo cammino. Le cose vecchie sono state allontanate”.

Anche se il profilo social di Tanisha non dice molto su di lei, si può apprendere – in un post del 2017 – che è molto propositiva rispetto al suo viaggio che la conduce alla perdita di peso.

Da allora, Tanisha ha imparato l’importanza dell’amore per se stessi e dell’accettazione. Sono essenziali per qualcuno che cerca di cambiare la propria vita.