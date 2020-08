Vite al Limite, Tamy Lyn ‘La pancia le copriva le parti intime’: oggi è un’altra persona

Vite al Limite, il cambiamento di Tamy Lyn Murrell è da record: la paziente del dottor Nowzaradan ha perso oltre 100 kg

Molti dei protagonisti di Vite al Limite scelgono di dare una svolta alla loro vita, affidandosi completamente alle cure del dottor Nowzaradan.

La storia che vi raccontiamo oggi è quella di Tamy Lyn Murrell che sin da subito ha dimostrato grande coraggio e determinazione. Oggi è una donna bellissima e il suo cambiamento è da record!

Vite al Limite, la storia di Tamy Lyn Murrell

La nota trasmissione americana, in onda in Italia su Real Time, da anni si occupa di persone con gravi problemi di peso. I pazienti si recano nella clinica del dottor Nowzaradan a Houston per cambiare per sempre il loro stile di vita. Molti di questi dimostrano una grande determinazione nel raggiungere questo obiettivo, come Octavia Gahagans che, dopo un passato orribile, oggi appare come un donna totalmente diversa.

Una delle protagoniste della sesta stagione del programma, Tamy Lyn Murrell, ha lasciato un segno per la sua grande forza di volontà. La donna si è presentata in clinica con un peso di 268 kg. La sua dipendenza dal cibo è legata ad alcuni traumi infantili. All’età di otto anni è rimasta orfana del padre e, qualche anno più tardi, anche la sua relazione con il compagno è giunta a capolinea. Ma viste le sue precarie condizioni di salute, ha deciso di rivolgersi al noto chirurgo.

Ecco com’è oggi

Tamy Lyn Murrell ha cambiato totalmente la sua vita dopo la partecipazione a Vite al Limite. Nel corso dei 12 mesi, la donna ha perso oltre 110 kg. E dopo l’esperienza televisiva ha continuato il suo percorso di dimagrimento ed oggi è una donna bellissima. Ecco come appare oggi la paziente del dottor Nowzaradan: