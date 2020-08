James Jones, muore la sorella obesa: cambia drasticamente grazia Vite al Limite

Scopriamo com’è diventato oggi uno dei pazienti più pesanti della clinica del Dottor Nowzaradan, l’uomo stava rischiando di morire a causa dell’obesità

James Jones è uno dei pazienti più noti della trasmissione tv “Vite al limite”.

L’uomo, arrivato nella clinica del Dottor Nowzaradan in gravi condizioni, stava rischiando di morire. Vediamo insieme i dettagli della sua terribile storia e scopriamo com’è diventato oggi.

La storia straziante di James Jones

James Jones arriva nella clinica di Vite al limite che ha soli 37 anni. La sua salute verte in terribili condizioni per via dell’estrema obesità.

L’uomo è, infatti, uno dei pazienti più pesanti che sia mai approdato nella clinica di Houston. Jones è, però, anche quello che ha ottenuto i migliori risultati.

Da piccolo, James era magro. Con l’avanzare degli anni, ha iniziato ad accumulare sempre più peso arrivando a non potersi più muovere e alla depressione.

Anche il padre e la sorella erano obesi e non sono riusciti a sconfiggere questo male: sono morti per le complicanze date dal peso eccessivo.

La morte dei suoi parenti si sono rivelati per James dei veri e propri traumi, da cui l’uomo ha però tratto insegnamento. James non poteva più continuare a pesare 330 kg!

Sbarcato nella clinica di Vite al limite, perde 53 kg in sole due settimane, un record! Dopo di che si sottopone al bypass gastrico. Nel giro di 12 mesi, James perde ben 159 kg, arrivando a pesare 171 kg.

Com’è diventato oggi l’obeso di Vite al limite

Dopo il percorso nella clinica del Dottor Nowzaradan, James ha compiuto ulteriori sacrifici: ha deciso di rimuovere tutta la pelle in eccesso e ha migliorato ancora di più la sua vita.

Jones è stato, purtroppo, vittima di un incidente automobilistico in seguito al quale ha dovuto subire un intervento chirurgico. Come lui stesso ha dichiarato, se non avesse perso peso grazie al Dottor Nowzaradan, non ne sarebbe uscito vivo.

Oggi è irriconoscibile e grazie alla sua stazza riesce a condurre una vita normale. Guardate com’è diventato:

Nessuno avrebbe potuto riconoscerlo! Speriamo che continui nel suo percorso di dimagrimento e che si mantenga in salute!