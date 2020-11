Vite al limite, Gina pesava 275 kg: oggi è cambiata completamente – FOTO

Gina Krasley era arrivata nella clinica di Vite al limite in condizioni terribili, adesso è una donna nuova dopo l’intervento del dottor Nowzaradan.

Pesava ben 275 kg, mentre oggi, con la costanza e la determinazione, è diventata una donna nuova e le sue prospettive di vita sono migliorate!

La storia incredibile di Gina Krasley

Gina Krasley è una delle concorrenti più amate della trasmissione americana di Vite al limite. Il programma tv, che cura pazienti affetti da una grave obesità, ha immediatamente accolto la donna, per permetterle di iniziare un percorso di dimagrimento.

Gina pesava ben 275 kg quando è arrivata nella clinica di Houston del Dottor Nowzaradan. Gina era arrivata a un tale livello di obesità, perché trascorreva le sue giornate a ingozzarsi sul divano.

Ha anche raccontato di non riuscire ad alzarsi per lavarsi più di 1 volta al mese! Nella clinica di Vite al limite, però, si è impegnata molto per dimagrire ed è riuscita a perdere vari kg.

La trasformazione dopo Vite al limite

Non si hanno moltissime notizie riguardo la vita di Gina dopo l’esperienza di Vite al limite, visto che la donna non è molto attiva sui social e non ha aggiornato i suoi fan sui progressi di dimagrimento.

Si vocifera, però, che la donna abbia raggiunto un peso di 222 kg!

La speranza dei fan è che la donna sia ulteriormente dimagrita e oggi conduca un vita completamente diversa.

Gina ha sempre parlato bene della clinica in cui lavora il dottor Nowzaradan e si occupa dei pazienti obesi. Ha sempre sottolineato la loro estrema meticolosità e professionalità.

Non potrà mai smettere di ringraziare tutto lo staff, perché è soltanto grazie a loro se oggi può vivere una vita normale e alzarsi dal divano.