Milla Clark pesava 341 kg: oggi ha un corpo invidiabile grazie a Vite al Limite

Vite al Limite, l’incredibile cambiamento di Milla Clark: la donna pesava 341, oggi è irriconoscibile

Il seguitissimo programma, Vite al Limite in onda su Real Time, si occupa di pazienti con gravi problemi di peso. Il loro percorso è seguito dal chirurgo di fama mondiale, il dottor Nowzaradan.

Quella che vi raccontiamo oggi è l’incredibile storia di Milla Clark che ha deciso di cambiare la sua vita anche grazie all’amore per i suoi figli.

La trasformazione di Milla Clark

Da diversi anni è in onda su Real Time Vite al Limite che narra le storie di pazienti che intendono cambiare radicalmente le loro abitudini alimentari e dare una svolta decisiva alla loro vita. Molte sono le persone che si impegnano duramente durante il percorso di dimagrimento come Gideon che ha scelto di rimettersi in forma soprattutto per l’amore dei suoi due bambini.

Anche quella che vi raccontiamo oggi è una storia di grande determinazione e coraggio. Milla Clark, protagonista del decimo episodio della quarta stagione, si è recata nella clinica di Houston (Texas) con un peso di 341 kg.

Ha trovato conforto nel cibo da giovanissima quando costringeva se stessa a finire tutto il cibo per evitare le punizioni severissime della madre. Dopo la nascita del suo primo figlio, le cose sono peggiorate ed è arrivata a pesare 227 kg. Nonostante ciò, la donna ha scelto di adottare altro quattro bambini, in quanto ancora in grado di badare a se stessa. Con il tempo le cose non sono migliorate e il suo peso le impediva di muoversi dal letto.

La paziente del dottor Nowzaradan oggi

Per l’amore dei suoi cinque bambini, Milla Clark si è rivolta al noto chirurgo riuscendo a perdere molti chili e a sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Ha dovuto affrontare altre operazioni per rimuovere un linfedema alle gambe e la pelle in eccesso. Ecco com’è oggi: