Megan Davis dimagrita molto dopo Vite al Limite: l’incredibile percorso

Scopriamo la trasformazione di una delle protagoniste di Vite al limite, la paziente obesa Megan Davis, in uno stato di salute critico a soli 24 anni

A distanza di tempo, l’incredibile trasformazione di Megan Davis, arrivata nella clinica del Dottor Nowzaradan con il peso di 274 kg!

La storia choc di Megan Davis

Quando è arrivata nella clinica di Vite al limite, Megan Davis pesava ben 273 kg a soli 24 anni. Il suo stato di salute era davvero critico, così la giovane ha deciso di affidarsi alle cure del Dottor Nowzaradan a Houston.

La giovane, che vive nell’Illinois, a Taylorville, ha da sempre un pessimo rapporto con il cibo, nel quale si rifugia. Ha avuto un’adolescenza piuttosto travagliata e ha diverse patologie a suo carico.

Tutti i suoi sogni sono stati soffocati dalla sua obesità, che le ha impedito di studiare e di crearsi una famiglia.

Nella clinica di Vite al limite, la giovane si impegna sin da subito con la dieta, ma viene ostacolata dalla madre, che le ordina pasti al fast food rendendo difficile il cambiamento.

Proprio per questo, nell’arco di 12 mesi, Megan è riuscita a perdere soltanto 55 kg, arrivando al peso di 218 chilogrammi. Il peso era comunque troppo elevato per sottoporla all’intervento di chirurgia bariatrica.

La Davis è stata obbligata dal dottore ad attendere fino a quando non sarebbe riuscita a perdere un altro po’ di peso.

La trasformazione dopo Vite al limite

Al termine del percorso all’interno del programma, Megan ha mostrato una grande determinazione. Ha continuato la dieta e a fare movimento.

Possiamo dire che la vita della giovane sia cambiata completamente e, anche se non si mostra spesso sui social, secondo alcune fonti sarebbe progredita nel suo percorso di dimagrimento.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti da parte della donna e, nell’attesa, augurarle un in bocca al lupo per la sua vita!