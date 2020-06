Vite al Limite, Marla McCants oggi: l’incredibile trasformazione della paziente del Dottor Nowzaradan

Marla McCants Vite al Limite oggi: come è diventata la paziente del Dottor Nowzaradan, l’incredibile trasformazione

Uno dei programmi più amati dal pubblico italiano è, senza alcun dubbio, Vite al Limite. La nota trasmissione, in onda su Real Time, si propone di seguire i pazienti con gravi problemi di peso verso un percorso di dimagrimento. Marla McCants è una delle tante persone che ha deciso di recarsi presso la clinica del Dottor Nowzaradan per poter cambiare completamente le sue abitudini alimentari e la sua vita. Dopo un anno, ecco come è oggi: l’incredibile trasformazione.

Vite al Limite: Marla McCants oggi

Il programma, in onda su Real Time si propone l’obiettivo di guidare i pazienti fortemente obesi verso un percorso di dimagrimento. Grazie alla collaborazione del dietologo Younan Nowzaradan, un team di esperti si occupa di queste persone e cercano di aiutarli per cambiare in meglio la loro vita. Molti dei pazienti che sono accolti nella clinica dimostrano di avere una grande forza di volontà nel proseguire in questo obiettivo mentre molti altri decidono di abbandonare il percorso prematuramente. Ma quella che vi raccontiamo oggi, è una storia di rivincita: quella di Marla McCants.

Dopo un percorso durato un anno, la donna oggi appare completamente diversa. Le foto condivise sui social parlano da sole.

L’incredibile trasformazione

Marla McCants è una delle persone che è riuscita ad uscire dal tunnel dell’obesità e cambiare completamente la sua vita. La donna, dopo aver perso molti chili, è stata sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica.

Dopo un passato piuttosto difficile, a causa del suo ex fidanzato, la donna è tornata a sorridere ed oggi la protagonista dell’ultima puntata della terza stagione appare come un’altra persona.

