Un corpo con evidenti problemi di peso l’ha portata a Vite al Limite. Oggi Leneatha Reed è molto cambiata e non si vergogna più del suo fisico.

Anche la bella Leneatha Reed ha voluto rivolgersi al famosissimo dottor Nowzaradan per perdere peso. Il suo percorso, come quello delle persone che si affidano alla nota clinica, non è stato semplice. Il pubblico però si è affezionato tantissimo alla sua storia. Ma oggi com’è Leneatha?

La Reed ha persino deciso di abbandonare il programma dopo alcuni tentativi falliti e alcune incomprensioni con il dottore.

Leneatha Reed oggi molto più sicura di sé

Avere sicurezza di sé non è facile quando i chili di troppo diventano tantissimi. Leneatha Reed però perdendo diversi chili ha ritrovato l’amore per se stessa che aveva perso nel corso degli anni.

Sul suo profilo Fb la donna appare completamente diversa: in alcuni scatti mostra un vestito lungo che valorizza le sue curve più generose e sensuali. Con la dieta e i consigli del medico si era posta lo scopo di perdere molti più chili, ma nonostante l’obiettivo non proprio raggiunto in pieno Leneatha ha migliorato notevolmente la sua vita.

Le sue capacità motorie fortemente limitate dall’obesità ne hanno sicuramente trovato giovamento. La donna aveva raccontato, infatti, che con tutto quel peso era difficile per lei anche prendersi cura della sua piccolina.

Leneatha, com’è oggi

Gli ultimi scatti che la ritraggono la mostrano con qualche chilo in più ma decisamente meno grassa di quando ha iniziato il programma. A volte, anche i pazienti che non riescono a seguire il percorso della clinica riescono a perdere un bel po’ di peso.

Iniziare a sentirsi meglio, respirare con meno fatica e muoversi senza troppi disagi è motivo di sprono.

Sicuramente a renderle difficile il percorso sono state le critiche sopraggiunte sui social da parte dei telespettatori che trovavano il suo carattere estremamente irriverente e altezzoso.