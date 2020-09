Lee Sutton e Rena Kiser, 600 Kg in 2 “Non riusciamo a fare l’amore”: dopo Vite al Limite la trasformazione

Lee Sutton e Rena Kiser, 600 Kg in 2 “Non riusciamo a...

Vite al limite, Lee Sutton e Rena Kiser 600 kg in due: le terribili conseguenze per la loro storia d’amore

La storie di Lee Sutton e Rena Kiser ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. La coppia ha deciso di iniziare insieme un percorso di dimagrimento presso la clinica del Dottor Nowzaradan.

Ma che fine hanno fatto? Oggi appaiono completamente diversi: le foto dell’incredibile cambiamento.

Vite Al Limite, la storia di Lee Sutton e Rena Kiser

Lee Sutton e Rena Kiser hanno preso parte alla sesta stagione della popolare trasmissione americana Vite Al Limite, in onda nel nostro Paese su Canale 31 di Real Time. Originari di Houston, nel Missouri, la loro storia d’amore inizia per puro caso. I due si sono conosciuti in un centro bariatrico riabilitativo, circa 14 anni fa.

Per Lee è stato un colpo di fulmine e sin da subito si è innamorato dei modi gentili e dolci della donna, la quale si prendeva cura del suo compagno di stanza, ossia suo fratello.

Entrambi hanno deciso di iniziare un percorso di dimagrimento presso la clinica de dottor Nowzaradan con un peso rispettivamente di 324 kg e 248 kg anche per dare una svolta alla loro vita sentimentale. A causa dell’eccessivo peso, infatti, erano preclusi i rapporti sessuali.

Ecco come sono oggi

Dopo un lungo e difficile percorso, durato ben 12 mesi, Lee Sutton e Rena Kiser sono riusciti a perdere peso e a sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico. I due sono riusciti a dimagrire: Lee ha perso ben 138 kg arrivando a 186 kg mentre lei ha registrato una perdita di 123 kg in un anno arrivando a 126 kg.

Dopo una serie di tira e molla, la coppia sembra essere tonata insieme e, dai rispettivi profili social, si intuisce che sono ancora motivati a cambiare la loro vita.