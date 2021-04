Vite al limite, Kenae Dolphus oggi: completamente cambiata, è star dei social! FOTO

Scopriamo che fine ha fatto Kenae Dolphus dopo il programma di dimagrimento del Dottor Nowzaradan: quanto peso ha perso e che vita fa oggi!

La 41enne era arrivata a pesare ben quasi 300 chili ma aveva deciso di affidarsi alla clinica del Dottor Nowzaradan. Il suo percorso non è stato semplice, scopriamo se è riuscita a dimagrire e se ha fatto l’intervento chirurgico!

Se vuoi scoprire che fine ha fatto Kenae di Vite al limite continua a leggere e guarda le foto!

Kenae di Vite al limite, la sua drammatica storia

La storia di Kenea Dolphus è inserita nella 9′ edizione del programma Vite al limite in onda in prima tv in Italia il 12 aprile 2021 alle 21.20 su Real Time canale 31.

Le vicende dei protagonisti vengono seguite per un anno dalle telecamere del programma, periodo durante il quale si sottopongono alle terapie psicologiche e dietologiche ritenute idonee da Dottor Nowzaradan.

Kenea è approdata al programma con un peso che sfiorava i 300 kg all’età di 41 anni. La donna aveva dei problemi di infertilità causati dal suo peso e ciò la faceva sentire in colpa verso il marito ed il resto della famiglia.

inizialmente la donna non ha affatto preso bene l’intervento del Dottore, tanto che avrebbe dovuto abbandonare il programma per la mancanza di progressi. In seguito però, attraverso la terapia psicologica, la donna ha compreso di dover cambiare modo di vedere la vita.

“Non si può essere sovrappeso e felice a causa di ciò che il peso comporta alla tua vita ed alle persone accanto a te. Per vivere devo perdere peso”.

Aveva affermato Kenae durante le riprese.

Kenae Dolphus oggi: intervento e social, quanti chili ha perso

La 41enne dunque si è messa d’impegno, arrivando a perdere 60 chili, arrivando a pesare circa 219 kg. Un peso comunque elevato ma che denotava un grande progresso rispetto alle fasi iniziali, e che lascia sperare che il dimagrimento possa proseguire.

La Dolphus non ha però potuto essere sottoposta all’intervento chirurgico del Dottor Nowzaradan, poiché il suo cuore manifestava dei problemi.

Kenae però non demorde ed ha più volte dichiarato dopo la fine del programma che proseguirà con gli esercizi e con la dieta sperando prima o poi di poter accedere all’operazione che potrebbe risolvere il suo problema di peso.

Attualmente non si conosce il suo reale peso ma la 41enne non si vergogna di mostrarsi sui social dove è diventata una vera e propria star, seguita da moltissimi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kenae Dolphus (@kenaedolphus)

I suoi ultimi scatti hanno lasciato tutti a bocca aperta e tutti le augurano di proseguire nel suo percorso!

Per vedere nel dettaglio il percorso di Kenae Dolphus in Vite al limite non resta che seguire la puntata in onda su Real Time il 12 aprile 2021 e continuare a seguirci per altre informazioni sui protagonisti più amati del docu-reality.