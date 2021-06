Ripercorriamo le storie di due dei protagonisti più amati del programma di Real Time, dove sono adesso Jeanne e Brandon?

La trasmissione Vite al limite tra i programmi più seguiti ed i fan sono sempre a caccia di notizie aggiornate sui vari protagonisti. La storia di due protagonisti Jeanne e Brandon ha colpito tutti ed è stata ripresa in un nuovo episodio. Ecco cosa abbiamo scovato sul web per voi!

Vite al limite: la storia di Jeanne Covey e Brandon Scott

Protagonisti di uno degli episodi del docu-reality “My 600 Lb Life” di TLC in Italia chiamato “Vite al limite” ed in onda su Real Time il lunedì sera alle 21.20, sono donne ed uomini con importanti problemi di peso.

Le loro storie sono sempre molto drammatiche e non è da meno quella di Brandon Scott e Jeanne Covey che sono approdati per la prima volta alla clinica del Dottor Nowzaradan con un passato molto diverso.

La donna texana pesava già più 317 kg ed aveva 39 anni quando apparve nello show la prima volta. Jeanne, oltre ai problemi di peso, aveva una forte dipendenza dal fumo e ciò derivava dai traumi legati ad abusi sessuali subiti dall’ex fidanzato della madre.

Brandon Scott, 33enne di Columbus, Ohio, nella sesta stagione era approdato ad Huston con un peso di 325 kg e con il programma del dottor Nowzaradan era riuscito ad ottenere una buona perdita di peso che faceva ben sperare per il proseguimento del percorso.

Jeanne Covey: adesso vive da sola, riprenderà il percorso di Nowzaradan?

In molti hanno temuto per la vita di Jeanne Covey. Quando si è recata ad Houston la donna aveva anche una ferita alla gamba. Lo staff del Dottor Nowzaradan si è occupato di lei durante il ricovero: la brutta infezione è guarita e la donna ha perso qualche chilo.

La morte del padre ha però aggravato l’atteggiamento psicologico di Jeanne, che ha smesso con il percorso del Dott Now. Ma cosa è accaduto dopo l’episodio? Nel più recente episodio mandato in onda dall’emittente TLC si scopre che Jeanne vive da sola a casa poiché la madre è stata ricoverata per essere operata.

Jeanne confesserà di sentirsi sola e di trovare difficoltà nelle cose quotidiane ed arriverà anche ad aprirsi sulla morte del padre. La Covey spiegherà di aver scoperto dei tradimenti verso la madre e di essersi pentita di aver fatto rientrare l’uomo nella sua vita.

“Sono contenta che se ne sia andato..penso che io e mia madre avremo la possibilità di ricominciare da capo”.

Anche la salute della madre Barbara è appesa ad un filo ed il dottore sarà molto duro con Jeanne riguardo all’intervento: senza perdita di peso non potrà avere l’ok dei medici.

Ecco una delle ultime foto di Jeanne postata sui social, in cui afferma di aver perso più di 104 Kg!

Brandon Scott: torna dal Dottor Nowzaradan ma ha una brutta sorpresa!

Nel nuovo episodio Brandon tornerà ad Huston in visita dal Dottor Nowzaradan ma ciò che scoprirà non sarà per niente facile da accettare. L’uomo scoprirà di aver preso ulteriore peso, ingrassando di più di 18 kg.

Brandon rimane scioccato poiché era davvero convinto di aver seguito le indicazioni ma il dottore lo riprende poiché è evidente che l’uomo deve aver esagerato con il cibo.

Allo stesso tempo con Brandon Nowzradan è ottimista: se lui proseguirà seguendo le indicazioni potrebbe raggiungere l’obiettivo!

Brandon svelerà il suo dolce progetto: Fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Taylor, ma solo quando riuscirà a raggiungere la perdita di peso voluta. Di certo il grande cambiamento fatto fino ad ora è incredibile!

