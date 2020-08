Vite al Limite, Holly Hager ‘Abusi fisici ripetuti’: oggi ha perso più di 100 kg – FOTO

Vite al Limite, la struggente storia di Holly Hager: la donna cambia vita e oggi appare totalmente diversa

Oggi vi raccontiamo una storia di determinazione e coraggio: ossia quella di Holly Hager.

La donna è riuscita a chiudere con un passato doloroso e a cambiare radicalmente le sue abitudini: oggi è un’altra persona!

Vite al Limite, la storia di Holly Hager

‘Vite al Limite’ è oramai una delle trasmissioni più celebri del nostro Paese. Le storie dei protagonisti, tutti affetti da gravi problemi di obesità, tengono incollati milioni di italiani al piccolo schermo, curiosi di scoprire come è cambiata la loro vita dopo la trasmissione. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di Holly Hager che ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per cambiare per sempre la sua vita.

Molti dei partecipanti sono riusciti a dare una svolta alla loro vita come Alicia Kirgan , e sono altrettanti quelli che invece non ce l’hanno fatta. Ad ogni modo, la storia di questa paziente è davvero triste: ha trovato conforto nel cibo a causa di alcuni eventi traumatici accaduti durante il corso della sua vita: è stata abusata sessualmente quando era solo una ragazzina. Ma oggi grazie alle equipe del noto dietologo è rinata!

Oggi è radicalmente cambiata

Holly Hager si è recata nella clinica ad Houston con un peso di 248 chili. La donna ha dimostrato una grande forza e determinazione riuscendo a perdere , durante il suo percorso della durata di 12 mesi, ben 108 chili.

La sua incredibile trasformazione ha stupito tutti e pare che stia proseguendo il suo percorso di dimagrimento anche lontano dai riflettori.